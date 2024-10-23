Ключевой игрок РБ Лейпциг подпишет новый контракт с клубом

Сообщается, что "РБ Лейпциг" достиг предварительной договоренности со своим 21-летним защитником Кастелло Лукеба относительно нового контракта.

Читайте также Астон Вилла планирует рекордное для клуба подписание в январе следующего года

Срок действия нового контракта Лукеба будет рассчитан до 2029 года. 21-летний игрок получит значительное повышение зарплаты. Однако его уход летом следующего года остается вполне возможным.

Напомним, что Лукеба остается в списке трансферных целей мадридского "Реала" и нескольких команд АПЛ на летнее трансферное окно 2025 года, но он точно не покинет клуб в январе.

В этом сезоне Кастелло Лукеба сыграл 9 матчей за "Лейпциг" во всех турнирах, он является основным защитником команды.