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Ключевой игрок РБ Лейпциг подпишет новый контракт с клубом

Германия

Немецкий клуб достиг договоренности с защитником

Ключевой игрок РБ Лейпциг подпишет новый контракт с клубом

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сообщается, что "РБ Лейпциг" достиг предварительной договоренности со своим 21-летним защитником Кастелло Лукеба относительно нового контракта.

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Срок действия нового контракта Лукеба будет рассчитан до 2029 года. 21-летний игрок получит значительное повышение зарплаты. Однако его уход летом следующего года остается вполне возможным.

Напомним, что Лукеба остается в списке трансферных целей мадридского "Реала" и нескольких команд АПЛ на летнее трансферное окно 2025 года, но он точно не покинет клуб в январе.

В этом сезоне Кастелло Лукеба сыграл 9 матчей за "Лейпциг" во всех турнирах, он является основным защитником команды.

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РБ Лейпциг Кастелло Лукеба
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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