Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ключевой игрок РБ Лейпциг подпишет новый контракт с клубом
Немецкий клуб достиг договоренности с защитником
Getty Images/Global Images Ukraine
Сообщается, что "РБ Лейпциг" достиг предварительной договоренности со своим 21-летним защитником Кастелло Лукеба относительно нового контракта.
Срок действия нового контракта Лукеба будет рассчитан до 2029 года. 21-летний игрок получит значительное повышение зарплаты. Однако его уход летом следующего года остается вполне возможным.
Напомним, что Лукеба остается в списке трансферных целей мадридского "Реала" и нескольких команд АПЛ на летнее трансферное окно 2025 года, но он точно не покинет клуб в январе.
В этом сезоне Кастелло Лукеба сыграл 9 матчей за "Лейпциг" во всех турнирах, он является основным защитником команды.
Популярное сейчас
- Шахтер проиграл и победил в Англии, яркий камбэк Реала. Главные новости за 22 октября
- Винисиус слишком крут. Реал Мадрид — Боруссия Д 5:2. Видео голов и обзор матча
- ЛЧ. Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд 5:2. Сенсационное начало и типичный конец
- "Мне это не нравится". Анчелотти прокомментировал отказ Шахина тренироваться на Сантьяго Бернабеу
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев