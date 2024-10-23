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Официально: РБ Лейпциг продлил контракт с ключевым защитником команды

Германия

Клуб официально сообщил об этом на своем сайте

Официально: РБ Лейпциг продлил контракт с ключевым защитником команды

Фото - RB Leipzig rbleipzig.com

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"РБ Лейпциг" официально сообщил о том, что клуб продлил контракт с ключевым защитником команды Кастелло Лукеба еще на один год до 2029 года.

21-летний французский защитник сразу стал основным игроком "РБ Лейпциг" после переезда из "Лиона" в Германию в 2023 году. Кастелло Лукеба, который провел 50 игр за "Лейпциг" во всех турнирах, также успел дебютировать за национальную сборную Франции в октябре 2023 года.

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"Трансфер в "Лейпциг" был правильным решением для моего развития. Я получил необходимое игровое время и почувствовал доверие от всех в клубе: наших болельщиков и партнеров по команде. Я с нетерпением жду продолжения нашего сотрудничества с клубом", — сказал Лукеба.

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Источник:
RB Leipzig
Опубликовал: Андрей Журба
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