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Официально: РБ Лейпциг продлил контракт с ключевым защитником команды
Клуб официально сообщил об этом на своем сайте
Фото - RB Leipzig rbleipzig.com
"РБ Лейпциг" официально сообщил о том, что клуб продлил контракт с ключевым защитником команды Кастелло Лукеба еще на один год до 2029 года.
21-летний французский защитник сразу стал основным игроком "РБ Лейпциг" после переезда из "Лиона" в Германию в 2023 году. Кастелло Лукеба, который провел 50 игр за "Лейпциг" во всех турнирах, также успел дебютировать за национальную сборную Франции в октябре 2023 года.
"Трансфер в "Лейпциг" был правильным решением для моего развития. Я получил необходимое игровое время и почувствовал доверие от всех в клубе: наших болельщиков и партнеров по команде. Я с нетерпением жду продолжения нашего сотрудничества с клубом", — сказал Лукеба.
RB Leipzig und Castello #Lukeba verlängern vorzeitig um ein Jahr bis 2029????— RB Leipzig (@RBLeipzig) October 23, 2024
Wir freuen uns auf den weiteren gemeinsamen Weg mit dir @jrcastello_ ????#WirSindLeipzig ????⚪️
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