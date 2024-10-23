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Дортмундская Боруссия проявляет интерес к защитнику Челси

Германия

Об этом сообщает TEAMtalk

Дортмундская Боруссия проявляет интерес к защитнику Челси

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Челси" очень хочет продать Бена Чилвелла, чтобы помочь финансировать свой трансферный бизнес. Интерес к защитнику есть как со стороны Премьер-лиги, так и по всей Европе, поэтому этой зимой за его услуги потенциально может развернуться борьба. Энцо Мареска не рассчитывает на англичанина и не попадает в первую команду. Он также не попал в состав "Челси" на Лигу Европы.

Сообщается, что дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к 27-летнему игроку лондонцев. "Черно-желтые" составили шорт-лист левых защитников на январское окно, и игрок "Челси" является одним из потенциальных вариантов. По данным transfermarkt, стоимость Бена Чилвелла составляет 22 млн евро. Ранее Дортмунд надеялся арендовать Яна Маатсена, но этого не произошло и голландец в итоге подписал контракт с Астон Виллой.

Добавим, что в этом сезоне Бен Чилвелл провел лишь один матч во всех турнирах.

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Боруссия (Дортмунд) Челси (Лондон) Бен Чилвелл
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Александр Гресь
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