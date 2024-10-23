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Одного из тренеров Баварии ограбили в Барселоне

Германия

Полиция уже начала расследование

Одного из тренеров Баварии ограбили в Барселоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Накануне важного матча Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Баварией" в Каталонии произошел неприятный инцидент.

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Как сообщает El Caso.cat, одного из тренеров мюнхенского клуба ограбили. У него похитили дорогие часы, кошелек и новый iPhone 15. Злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

Полиция уже начала расследование. Но шансы вернуть похищенное имущество невелики.

Напомним, что матч "Барселона" - "Бавария" состоится 23 октября в 22:00 по Киеву.

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Бавария (Мюнхен) Барселона
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Источник:
El Caso.cat
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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kapibara
23.10.2024 в 17:27
Лапорта? Вот они рычаги
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Комментарии 2
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kapibara
23.10.2024 в 17:27
Лапорта? Вот они рычаги
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0
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Вarcelinius
23.10.2024 в 17:20
Ну и што? В Германии турки и арабы воруют ещё похлеще. Мало того, ещё и режут. Так шо пусть этот тренер радуется, шо живой остался и шо это случилось в Барселоне, а не в Мюнхене или Гамбурге. Если шо Лапорта новый айфон подарит, пусть не плачет. Денег конечно не даст, Камп Ноу надо заканчивать...
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