Одного из тренеров Баварии ограбили в Барселоне

Накануне важного матча Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Баварией" в Каталонии произошел неприятный инцидент.

Как сообщает El Caso.cat, одного из тренеров мюнхенского клуба ограбили. У него похитили дорогие часы, кошелек и новый iPhone 15. Злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

Полиция уже начала расследование. Но шансы вернуть похищенное имущество невелики.

Напомним, что матч "Барселона" - "Бавария" состоится 23 октября в 22:00 по Киеву.