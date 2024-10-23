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Одного из тренеров Баварии ограбили в Барселоне
Полиция уже начала расследование
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Накануне важного матча Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Баварией" в Каталонии произошел неприятный инцидент.
Как сообщает El Caso.cat, одного из тренеров мюнхенского клуба ограбили. У него похитили дорогие часы, кошелек и новый iPhone 15. Злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.
Полиция уже начала расследование. Но шансы вернуть похищенное имущество невелики.
Напомним, что матч "Барселона" - "Бавария" состоится 23 октября в 22:00 по Киеву.
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Источник:El Caso.cat
Опубликовал: Екатерина Власова
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kapibara
23.10.2024 в 17:27
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