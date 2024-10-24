Берлинский Унион продлил контракт с полузащитником Яником Хаберером

"Унион" продлил сотрудничество с центральным полузащитником Яником Хаберером. 30-летний игрок выступает в берлинской команде с 2022 года. Именно он спас клуб от вылета в прошлом сезоне, забив победный мяч в ворота "Фрайбурга" в последнем туре. Срок действия нового соглашения не сообщается.

"Я очень рад, что мы продолжаем этот путь вместе. После бурного прошлого сезона мы стали еще ближе друг к другу как команда и клуб, и я хочу продолжать быть частью этого позитивного развития. Я чувствую себя здесь как дома и убежден, что "Унион" есть и остается правильным клубом для меня", - сказал игрок после продления контракта.

Добавим, что в этом сезоне Яник Хаберер провел 8 матчей и никакими результативными действиями он не отличался.