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Берлинский Унион продлил контракт с полузащитником Яником Хаберером
Об этом говорится на сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Унион" продлил сотрудничество с центральным полузащитником Яником Хаберером. 30-летний игрок выступает в берлинской команде с 2022 года. Именно он спас клуб от вылета в прошлом сезоне, забив победный мяч в ворота "Фрайбурга" в последнем туре. Срок действия нового соглашения не сообщается.
"Я очень рад, что мы продолжаем этот путь вместе. После бурного прошлого сезона мы стали еще ближе друг к другу как команда и клуб, и я хочу продолжать быть частью этого позитивного развития. Я чувствую себя здесь как дома и убежден, что "Унион" есть и остается правильным клубом для меня", - сказал игрок после продления контракта.
Добавим, что в этом сезоне Яник Хаберер провел 8 матчей и никакими результативными действиями он не отличался.
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