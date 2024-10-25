Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нападающий Байера выбыл до конца года из-за перелома голени
Хаби Алонсо потерял важного игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В среду чемпион Бундеслиги сыграл вничью с "Брестом" (1:1), однако главный тренер больше был разочарован не результатом, а травмой Амина Адли, которую он получил в матче. По информации медицинского штаба команды, Хаби Алонсо не сможет рассчитывать на своего нападающего до конца года.
""Байер 04" на некоторое время останется без Амина Адли после того, как форвард получил перелом левой малой берцовой кости в матче Лиги чемпионов... После операции 24-летний легионер сборной Марокко завершит программу восстановления в клубном тренировочно-реабилитационном центре Werkstatt на "BayArena". Ожидается, что Адли выбывает из игры до января 2025 года", - говорится в сообщении клуба.
Добавим, что в этом сезоне марокканец провел 12 матчей и никакими результативными действиями он не отметился.
Популярное сейчас
- Довбик наказывает Динамо, Мудрик забивает и ассистирует, а у Ворсклы новый-старый тренер. Главные новости за 24 октября
- "Киевляне не были способны создать проблем". Рома – Динамо. Обзор послематчевой итальянской прессы
- Таблица коэффициентов. Провал Швеции и Кипра – большая услуга Украине
- Челси присоединился к гонке за потенциальный трансфер вингера стоимостью 100 миллионов евро
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО