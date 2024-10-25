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Нападающий Байера выбыл до конца года из-за перелома голени

Германия

Хаби Алонсо потерял важного игрока

Нападающий Байера выбыл до конца года из-за перелома голени

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В среду чемпион Бундеслиги сыграл вничью с "Брестом" (1:1), однако главный тренер больше был разочарован не результатом, а травмой Амина Адли, которую он получил в матче. По информации медицинского штаба команды, Хаби Алонсо не сможет рассчитывать на своего нападающего до конца года.

""Байер 04" на некоторое время останется без Амина Адли после того, как форвард получил перелом левой малой берцовой кости в матче Лиги чемпионов... После операции 24-летний легионер сборной Марокко завершит программу восстановления в клубном тренировочно-реабилитационном центре Werkstatt на "BayArena". Ожидается, что Адли выбывает из игры до января 2025 года", - говорится в сообщении клуба.

Добавим, что в этом сезоне марокканец провел 12 матчей и никакими результативными действиями он не отметился.

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Источник:
Баєр Леверкузен
Опубликовал: Александр Гресь
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