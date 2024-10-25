Бундеслига, 8-й тур

Майнц, Мева Арена

Майнц – Боруссия М 1:1

Голы: Лайнер 55 (аг) – Кляйндинст 57

Пятничная вывеска матча-открытия Бундеслиги в первую очередь привлекала противостоянием Йонатана Буркардта и Тима Кляйндинста. Оба форварда мощно начали сезон, забили по 5 голов в стартовых 7 турах. Чем поспособствовали и успехам своих клубов, расположившихся в середине таблицы. И заслужили вызовы в сборную Германии.

Но дуэль нападающих "Бундестим" вышла неполноценной, ведь травматичный капитан "Майнца" снова получил повреждение, и успел отыграть всего 20 минут. В то время как Кляйндинст, проведя больше половины матча в изоляции от партнеров, все равно сумел внести свой вклад.

В целом ничья стала абсолютно справедливым итогом. "Майнц" проявлял больше инициативы, в разы больше проверял вратаря соперника Николаса. Хотя большая часть из них пришлась на дальние удары. Так один лишь Амири нанес 3 лонгшота в стартовые 12 минут, и всего 5 за игру. Но до реальной остроты фактически не доходило, разве что со стандартов.

В то же время "Боруссия" не допускала больших моментов у своих ворот. А в компенсированное время надавила на уставшего соперника так, что не только настреляла больше ударов, чем за стартовые 89 минут. Но и создала за короткий отрезок едва ли не больше, чем "Майнц" за всю игру. Но тут уже Центнер несколькими эффектными сейвами гарантировал пункт для хозяев.

Первый тайм был вообще без моментов. Небель у "Майнца" несколько раз опасно кроссил, было пару ударов из пределов штрафной – по одному от Зиба и Сано. Гости же по сути отбивались все 45 минут. Но стоило в дебюте второго тайма "Майнцу" наконец нарушить равновесие, как соперник тут же огрызнулся и восстановил паритет.

Без Буркардта пришлось на прострел Небеля "откликаться" Лайнеру, который отправил мяч в собственные ворота. Но уже через минуту вдруг включился Кляйндинст. Едва ли не первый кросс на голову Тима за игру, и счет уже 1:1.

Дальше было много безуспешных попыток "Майнца" забить. Лучшую из которых создал Амири навесом на Ляйтша, но защитник после штрафного с пары метров пробил выше. В ответ Кляйнднист в конце заработал опасный штрафной (Штегер пробил опасно), едва не заставил Йенц забить в свои, и буквально десятка сантиметров не хватило Тиму для того, чтобы добить после удара Зандера в полупустые. 1:1.

Майнц: Центнер, Ляйтш, Йенц, Кор, Ли Чжэ Сон (Хон Хен Сок, 82), Небель, Мвене, Каси (Видмер, 88), Амири, Сано, Буркардт (Зиб, 20)

Боруссия М: Николас, Скалли, Фридрих, Итакура, Лайнер, Вайгль, Райтц (Зандер, 72), Хак (Чванчара, 73), Онора, Плеа (Штегер, 58), Кляйндинст