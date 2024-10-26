Бундеслига. Волевая победа РБЛ, Клод-Мориса хоронит БД, Эль-Билаль Туре снова тащит Штутгарт

Бундеслига. 8-й тур

Лейпциг, РБ Арена

РБ Лейпциг – Фрайбург 3:1

Голы: Орбан 47, Гертрюйда 58 – Доан 15

В центральном поединке тура "Фрайбург" принимал "РБ Лейпциг". Команда Юлиана Шустера подходила к встрече с лучшей формой в Бундеслиге (4 победы в 5 последних турах), подопечные Марко Розе же удивили всех шестью сухими матчами в семи стартовых матчей чемпионата. Меньше голов в среднем на матч, чем у этих двоих, до старта тура было лишь у "Униона" и "Санкт-Паули", так что перестрелки сегодня никто не ждал.

Тем не менее, игра получилась неожиданно открытой. Во многом этому поспособствовал ранний угол Рицу Доана, который на 15-й минуте откликнулся на подачу Грифо с левого фланга. Хотя уже до того команды обменялись моментами – Хенрикс из 3 партнеров в штрафной выбрал самый неочевидный адресат, а Адаму в контратаке упустил выход 1 в 1.

После перерыва "РБ Лейпциг" прибавил и быстро перевернул матч. Вилли Обран во второй раз за неделю выручил "быков", задержавшись после стандарта. Снова опасную передачу отдавал Хенрикс, на этот раз результативную. А затем включился еще один защитник РБ Гертрюйда, замкнув на дальней штанге передачу Опенда.

Дальше "быки" закрыли защиту на замок и стали выжидать возможности для контрвыпада. Дождались на 79-й минуте, когда Опенда убежал в быструю атаку и наказал загулявшего вдали от ворот Атуболу. 3:1.

Аугсбург, ВВК Арена

Аугсбург – Боруссия Дортмунд 2:1

Голы: Клод-Морис 25, 50 – Мален 4

В параллельном матче "Боруссия" Д ничем качественно не отличалась от середняков из "Аугсбурга". И неудивительно: встречались два лидера лиги по кроссах в сезоне, а катастрофический по исполнению прессинг "фуггеров" был ничем не хуже, чем бездарный билд-ап команды Шахина. Тем не менее, при большом количество обоюдных ошибок футбол вышел весьма закрытый. Ведь каждый перестраховывался.

Для "Боруссии" матч начался наилучшим образом из возможных. Мален запрессинговал Якича, обыгрался в стенку с Гирасси и красиво положил в верхний угол. "Аугсбург" в ответ создал откровенно немного. Но злой гений Клод-Мориса снова сделал результат для "фуггеров". У летнего новичка команды до этого было два выхода с замены и 2 результативных действия.

Первый же выход в старте Алексис отметил дублем в ворота одного из лучших киперов чемпионата Грегора Кобеля. В первом тайме в контратаке француз так и не дождался поддержки партнеров, после чего неожиданно выстрелил точно в угол издали. А сразу после перерыва Клод-Морис просил пас между линий, дождался мяча уже после выноса соперника из штрафной, и в одно касание тонко положил в дальний с метров 18.

Штутгарт, Мерседец-Бенц Арена

Штутгарт – Хольштайн 2:1

Голы: Ундав 19, Туре 61 – Гигович 84

Удаления: Шабо 66 – Арп 88

"Штутгарт" после сенсационной и вполне заслуженной победы над "Ювентусом" в Лиге Чемпионов принимал "Хольштайн". В классической манере "швабы" доминировали, но моменты транжирили, из-за чего снова пришлось нервничать. И не без проблем гарантировать результат. Но если в Турине долго искали первый гол, то сегодня – второй.

Ундав в дебюте открыл счет после своевременной передачи Туре. Эль-Биляля прорвало после победного в ЛЧ, и он кроме ассиста оформил еще и шикарный гол после лонгшота. Удар своевременный, ведь после этого Шабо быстро удалился, и "швабам" пришлось доигрывать 20 минут вдесятером. "Хольштайн" забил со стандарта один, но даже на финальный штурм их не хватило – "швабы" были ближе к третьему, чем гости – к камбеку.

Гамбург, Миллернтор-Штадион

Санкт-Паули – Вольфсбург 0:0

"Санкт-Паули" же в противовес "Хольштайну", который играет смело и порой суицидально, наоборот прагматичен. Гамбургцы третий домашний матч кряду не радует собственных болельщиков голами, но это их вообще не беспокоит. Ведь при другом стиле игры подопечные Блессинга вряд ли могли рассчитывать на ничью сначала с "РБ Лейпцигом", а сегодня с "Вольфсбургом". С теми же нулями на табло. Хотя на этот раз "Санкт-Паули" даже отрезками атаковал и был посимпатичнее "волков". Тем не менее, тренд на домашние победы новичку Бундеслиги поддержать не удалось. Грабара был против.