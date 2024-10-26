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Бывшая команда украинца в Германии обыграла соперника со счетом 8:3 – ВИДЕО
По состоянию на 42 минуту встречи цифры на табло были равны
Getty Images/Global Images Ukraine
Хозяева уже на 23 минуте вели в счете 2:0, но потом пропустили дважды. Однако еще до перерыва вышли вперед.
На старте второго тайма “Регенсбург” сделал счет 3:3. Однако за финальные 35 минут встречи "Нюрнберг" отличился еще пять раз.
Всего было забито 11 голов. Наиболее результативным футболистом стал Юлиан Юстван, в активе которого хет-трик. Остальные игроки забили по одному голу, также был оформлен автогол.
После этого матча “Нюрнберг” идет на восьмой позиции во Второй Бундеслиги, а “Регенсбур”г продолжает занимать последнее место в турнирной таблице.
Напомним, что раньше за "Нюрнберг" выступал Эрик Шуранов – нападающий, у которого былоукраинское гражданство, которое впоследствии сменил на немецкое.
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