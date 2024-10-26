Бундеслига. 8-й тур

Бремен, Везерштадион

Вердер – Байер 2:2

Голы: Дукш 74, Шмид 90 – Бонифейс 30, Агу 77 (аг)

"Вердер" на старте сезона демонстрировал блестящую выездную форму: 10 очков в 4 матчах, по 4 забитых гола в двух последний матчах вдали от дома (включая блестящий камбек 3:4 после 3:0 за 12 стартовых минут в Зиснхайме). Но в Бремене порадовать свою публику не удавалось.

Соперники были трудными (БД, "Бавария" и "Фрайбург"), потому один набранный пункт – нормальный результат. Но вообще обходиться без голов на своей арене – это не похоже на банду Оле Вернера.

Долгожданный прорыв случился в игре против Леверкузена. "Вердер" хоть и дважды отыгрывался по ходу встречи, хоть последний и пришел аж на последней минуте основного времени. Но назвать это удачей – язык не поворачивается. Ведь если кто-то и заслуживал сегодня победить, так это "музыканты".

Вообще, матчи против "Вердера" – хороший пример для изучения "Байера", их нынешней формы и сравнения их с обновленной "Баварией". На этой же арене "Везерштадион" команда Компани сожрала своих соперников, закончивших встречу с показателем xG 0.00. Да, персональный прессинг "Баварии" показал свое истинное лицо в последние недели в проигранных дуэлях в ЛЧ. Но для полного сдерживания "Вердера" этого хватило.

"Байер" же сегодня серийно пропускал быстрые выпады. Это их хроническая проблема в этом сезоне, и "Вердеру" удалось особенно этот недостаток подчеркнуть. Так до перерыва хозяева в быстрых атаках создали три полноценных голевых шанса. "Байер" же забил с единственного момента, первым же ударом в створ.

И это ярко контрастировала с тем Леверкузеном образца апреля, который даже без Бонифейса отпраздновал здесь титул со счетом 0:5. Нынешний "Байер" на фоне того – угасший, выдохшийся и неспособный постоянно выдерживать давление все 90 минут. Из всех своих экс-коучей по игровым принципам Алонсо меньше всего похож на Моуриньо. Но этот эффект "выжженной земли", который догонял всех чемпионов Жозе, мы видим у "Байера" в этой кампании.

Марвин Дукш с 4-й попытки все же пробил Градецки за 15 минут до финиша. В эффектном прыжке в духе Робина Ван Перси. Но тут же "Вердер" выдумал сам себе проблемы, когда Агу запустил мяч в собственные ворота. У Бремена хватило сил отыграться благодаря шикарному голу Шмида в концовке.

А последние минуты были подтверждением того, что "Вердер" – самый симпатичный середняк лиги. Только они были бы рады обмениваться моментами с чемпионом в компенсированное время, не боясь упустить едва сравнявшийся счет.

2:2. "Байеру" нужна передышка, но с обновленным календарем им ее придется дожидаться до смерти. Бремен же как всегда очаровывает, но поверить в то, что им надолго удастся задержаться хотя бы в верхней половине таблицы, не приходится.

Вердер: Цеттерер – Пипер (Юнг, 82), Фридль, Малатини (Топп, 86) – Агу (Кен, 82), Линен, Битенкур (Нджинма, 68), Вайзер – Шмид, Грюлль (Берк, 82) – Дукш

Байер: Градецки – Инкапье, Та, Тапсоба – Гримальдо, Андрих, Джака, Фримпонг – Виртц, Терье (Алеиш Гарсия, 82), Бонифасе (Шик, 70)