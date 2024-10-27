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Бохум – Бавария: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Германии
Начало в 16:30
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бохум" постарается противостоять мюнхенской "Баварии". Отсутствие фулбека Бернардо лишь усугубит ситуацию для хозяев поля, между тем "Бавария", которая хоть и имеет лишь одну победу в последних 5 матчах во всех турнирах, имеет в составе Кейна, который сейчас на подъеме.
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Бундеслига. 8-й тур.
27 октября. 16:30
"Бохум" – "Бавария"
Трансляция: Setanta Sports+
Прямая трансляция. Бохум - БаварияСмотреть трансляцию
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