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Бохум – Бавария: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Германии

Германия
Обновлено

Начало в 16:30

Бохум – Бавария: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Германии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Бохум" постарается противостоять мюнхенской "Баварии". Отсутствие фулбека Бернардо лишь усугубит ситуацию для хозяев поля, между тем "Бавария", которая хоть и имеет лишь одну победу в последних 5 матчах во всех турнирах, имеет в составе Кейна, который сейчас на подъеме.

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Бундеслига. 8-й тур.
27 октября. 16:30
"Бохум" – "Бавария"
Трансляция: Setanta Sports+

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Прямая трансляция. Бохум - Бавария
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