Бохум – Бавария: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Германии

"Бохум" постарается противостоять мюнхенской "Баварии". Отсутствие фулбека Бернардо лишь усугубит ситуацию для хозяев поля, между тем "Бавария", которая хоть и имеет лишь одну победу в последних 5 матчах во всех турнирах, имеет в составе Кейна, который сейчас на подъеме.

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Бундеслига. 8-й тур.

27 октября. 16:30

"Бохум" – "Бавария"

Трансляция: Setanta Sports+