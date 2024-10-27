Полузащитник Лейпцига перенёс операцию

Полузащитник "РБ Лейпцига" Хави Симонс перенёс операцию.

По сообщениям немецкого клуба, игрок получил травму связок голеностопа и ему потребовалась операция.

Сегодня в Мюнхене Хави пришлось перенести небольшую операцию из-за травмы связок голеностопного сустава, - написали "РБ Лейпциг".

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Клуб сообщил, что игрок уже идёт на поправку.

Он уже возвращается в Лейпциг и идет на поправку. Выздоравливайте скорее, - написал клуб.

Напомним, Хави Симонс получил травму в матче Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" (0:1). Медперсонал помогал игроку уйти с поля.

В этом сезоне, полузащитник провёл 11 игр во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал два ассиста.

Сейчас Хави Симонс выступает за "РБ Лейпциг" на правах аренды из ПСЖ. Парижане заплатили ПСВ за игрока 4 млн евро.