Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полузащитник Лейпцига перенёс операцию
Идёт на поправку
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "РБ Лейпцига" Хави Симонс перенёс операцию.
По сообщениям немецкого клуба, игрок получил травму связок голеностопа и ему потребовалась операция.
Сегодня в Мюнхене Хави пришлось перенести небольшую операцию из-за травмы связок голеностопного сустава, - написали "РБ Лейпциг".
Клуб сообщил, что игрок уже идёт на поправку.
Он уже возвращается в Лейпциг и идет на поправку. Выздоравливайте скорее, - написал клуб.
Напомним, Хави Симонс получил травму в матче Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" (0:1). Медперсонал помогал игроку уйти с поля.
В этом сезоне, полузащитник провёл 11 игр во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал два ассиста.
Сейчас Хави Симонс выступает за "РБ Лейпциг" на правах аренды из ПСЖ. Парижане заплатили ПСВ за игрока 4 млн евро.
Популярное сейчас
- Сергей Ковалец назвал счет матча Динамо – Шахтер
- Барса снесла Реал Лунина, спасение команд Забарного и Миколенко, лидерство Александрии в УПЛ. Главные новости за 26 октября
- "С Куртуа все было бы иначе". Что писала испанская пресса об игре Андрея Лунина в матче с Барселоной
- Манчестер Юнайтед общался с окружением звезды Баварии
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium