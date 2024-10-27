Бундеслига. 8-й тур

Бохум, Воновия Рурштадион

Бохум – Бавария 0:5

Голы: Олисе 16, Мусиала 26, Кейн 57, Сане 65, Коман 71

После тяжелого отрезка с двумя поражениями в ЛЧ и всего одной победой в 5 последних матчах "Бавария" приехала восстановить уверенность в Бохуме. Хозяева трижды проигрывали "Байерну" 7:0 в последние годы, а на фоне их неудач в новой кампании, смены тренера и последнего места в Бундеслиге, боя от "несгибаемых" сегодня никто не ждал.

Но и подопечные Венсана Компани не собирались заниматься избиением, чем увлекались еще месяца два назад. На данном этапе кампании важно распределять силы, ведь к важным матчах ЛЧ добавятся мидвики в Кубке Германии. Другое дело, что даже в режиме энергосбережения "рекордмайстру" удалось достичь полного разгрома.

Временный наставник "Бохума" Маркус Фельдгоф отказался от ромба в центре поля и дебютировал с пятерки сзади. Плюс защитник Машович вышел одним из трех центрхавов. Но количественное насыщение обороны не помогло. "Бавария" за счет индивидуального мастерства все равно накидала торбу мячей.

В дебюте "Бохум" едва не повел. Машович забросил за спины ЦЗ Брошинскому. Выпускник Дортмунда убежал от Кима, прокинул мимо Нойера, но забег корейцу на пути к пустым воротам проиграл. "Бавария" же не создала в позиционной атаке очевидных шансов, зато собирала стандарты. И очень эффективно ими пользовалась. Олисе изящно перебросил стенку с 20 метров, а через 10 минут Киммих тонко навесил вбежавшему Мусиале, удвоившего перевес.

Джамал свой первый выход в старте после травмы отметил также и ассистом. В дебюте второй половины Мусиала прокинул Лосилла между ног. Выманил на себя центрбеков и мягко отдал Кейну, забившего свой 9-й гол в кампании. А дальше по крутому сольнику выдали Сане и Коман. Вингеры с углов штрафной расстреляли дальние девятки кручеными ударами.

0:5. "Бавария" возвращает себе лидерство, Кейн сравнивается с Мармушем в гонке голеадоров. А "Бохум" теперь худший не только по очкам, а и по разнице голов. Календарь при этом передышки не обещает – впереди встречи с "Айнтрахтом", "Байером" и "Штутгартом".

Бохум: Древес, Медич, Ордец, Эрманн (Дашнер, 61), де Вит (Мийоси, 72), Виттек, Пасслак (Гамбоа, 46), Лосилла, Сиссоко, Машович, Брошински (Хофманн, 72)

Бавария: Нойер, Дэвис, Ким Мин Чжэ, Упамекано, Лаймер, Пальинья (Горецка, 61), Киммих, Олисе (Сане, 61), Коман, Мусиала (Мюллер, 61), Кейн (Тель, 69)