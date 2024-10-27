Бундеслига. 8-й тур

Берлин, ан дер Альтен Ферстерей

Унион – Айнтрахт 1:1

Голы: Холлербах 68 – Гетце 14

Удаление: Теат 77

"Айнтрахт" приехал в Берлин после тяжелых матчей с "Баварией" (3:3) и "Байера" (1:2), чтобы вернуться на победную серию. Но анонсированная Дино Топмеллером задача была не из простых. "Унион" в этой кампании выиграл все домашние матчи, снова демонстрируя самую надежную оборону в Бундеслиге (4 пропущенных в 7 турах).

Топмеллер мог показаться заносчивым на пресс-конференции, но его стартовый план демонстрировал полное уважение к хозяевам. Впервые в сезоне "орлы" вышли с тройкой центральных защитников, а Гетце дополнил Схири и Ларссона в центре поля. Марио неоднократно помогал "Айнтрахту" против низких блоков в прошлом сезоне, и поэтому отметил 300-й выход в Бундеслиге 4-м выходом в старте в кампании.

Гетце удалось сказать свое слово уже в дебюте, но совсем не в том стиле, в котором ожидалось. Как плеймейкеру Марио заявить о себе этим вечером не удалось. Зато на угловом в дебюте матча он неожиданно оказался на дальней штанге, и после хаоса в штрафной добил в пустые.

Угловые неожиданно стали едва ли не единственным оружием "орлов" в атаке. С них пришло ровно половина ударов до перерыва – 6 из 12. Ведь "Унион" низко оборонялся, лишая соперника излюбленных контратак. И возможностей атаковать на пространстве.

А уже во втором тайме "Унион" начал всерьез давить. И с таким напором, что Мармушу и компании было уже не до быстрых выпадов – до них мяч банально не могли довести. На второй минуте половины Том Роте мог забивать свой третий мяч в кампании, но латераль после идеального кросса Триммеля пробил не в ворота, а в направлении углового флажка. Еще через пару минут после аута капитан Триммель уже приложился сам, но его лонгшот приняла на себя штанга.

"Айнтрахт" выдержал стартовое давление, сумел ненадолго успокоить игру. Но дальше подопечные Топмеллера сами сломали себе игру. Стандарт на чужой половине закончился катастрофой на ворота собственные. Шаиби дал обокрасть себя Скову, который выбежал 2 в 1, прокинул Холлербаху 1 на 1. После чего отпраздновал с командой взятие ворот.

А меньше чем за 10 минут Теат на ровном месте словил желтую, и оставил "орлов" вдесятером. Что принесло нервную концовку, где "Айнтрахт" все же выстоял. Хотя обошлось не без удачи, когда гол Скарке в компенсированное время отменили из-за офсайда в стадии развития атаки.

1:1. "Айнтрахт" в третий раз кряду теряет очки. Но учитывая календарь, критиковать за такую серию было бы нелепо. Вопросы есть только по позиционной атаке. Зато приятно удивили розыгрыши на корнерах. "Унион" же сохраняет беспроигрышную домашнюю серию и одно очко отрыва от сегодняшнего оппонента. Есть подозрения, что эти двое будут оспаривать путевки в ЛЕ и ЛК в конце сезона.

Унион: Реннов, Диогу Лейте, Фогт, Дуки, Роте (Сков, 65), Триммель, Хедира, Кемляйн (Шефер, 65), Чжон Ву Ен (Сьебатшо, 65), Вертессен (Бенеш, 84), Холлербах (Скарке, 76)

Айнтрахт: Трапп, Теат, Кох, Тута, Кнауфф (Аменда, 82), Ларссон, Схири, Гетце (Шаиби, 65), Кристенсен (Дина-Эбимбе, 38), Мармуш (Браун, 81), Экитике (Матанович, 65)