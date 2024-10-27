Бундеслига, 8-й тур

Хайденхайм, Фойт Арена

Хайденхайм – Хоффенхайм 0:0

"Хайденхайм" в заключительном матче 8-го тура не сумел переиграть "Хоффенхайм". Подопечные Франка Шмидта явно доминировали во второй половине и имели ряд очевидных шансов открыть счет. Но ужасная реализация вкупе с ярким перфомансом голкипера "бундестим" Оливера Бауманна не позволила хозяевам распечатать ворота гостей.

"Хайденхайму" откровенно тяжело поддерживать прошлогоднюю форму, играя на два фронта. Поэтому Франк Шмидт пошел на серьезные меры как для дебютанта еврокубков, выставив полностью второй состав на "Пафос" в Лиге Европы. В сравнении с игрой на Кипре сегодня было 10 изменений в старте – "выжил" только кипер Мюллер. Ставка была простой – прервать серию неудач в Бундеслиге, где накопилось уже 4 поражения в 5 турах.

Но выполнить задачу не удалось, несмотря на все старания. Первая половина была равной, с небольшим плюсом хозяев. "Хоффенхайм" неплохо комбинировал в центре поля, но зинсхаймцам постоянно не хватало правильного финального решения и координации. Ярким примером стала шикарная комбинация в 7-8 передач в 1-2 касание, закончившаяся прострелом Гложека Крамаричу, но слишком сильным для того, чтобы у хорвата были шансы дотянуться до мяча.

"Хайденхайм" же традиционно угрожал со стандартов. У Патрика Майнки была хорошая возможность после хитрой трехходовки при розыгрыше штрафного удара. Гимбер и Ференбах неплохо пробивали после корнеров, Дорш мощно прикладывался со штрафного издали. С игры что-то получалось только у Пауля Ваннера, который пачками накручивал оппонентов (в одном эпизоде сразу троих).

После перерыва у хозяев уже пошли настоящие моменты. Лучший из них имел едва вышедший на тот момент Бройниг. Форвард после быстро разыгранной комбинации низом оказался перед воротами в метрах 5. И при полном отсутствии давления со стороны защитников умудрился пробить в Бауманна, переведшего мяч в перекладину. На добивании растерянный Ваннер зарядил выше в упор.

А затем Бройниг вывел реактивного Конте фактически на буллит с вратарем. Но пока Конте принимал решения, гораздо более медлительный Акпогума успел прибежать и накрыть его удар. 0:0. С такой реализацией повторить прошлогодние успехи "Хайденхайму" будет крайне затруднительно.

Хайденхайм: Мюллер, Ференбах, Гимбер, Майнка, Траоре, Шеппнер, Мэлоуни, Дорш (Конте, 70), Сиенза, Ваннер (Бек, 84), Пирингер (Бройниг, 70)

Хоффенхайм: Бауманн, Нсоки (Чавес, 84), Акпогума, Штах, Крамарич, Прасс, Жандре (Кадержабек, 58), Гриллич (Тохумджу, 58), Бисхоф (Самассеку, 84), Бюльтер (Бериша, 67), Гложек