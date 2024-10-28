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Берлинский Унион продлил контракт с центральным защитником команды

Германия

Об этом говорится на сайте столичного клуба

Берлинский Унион продлил контракт с центральным защитником команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В "Унионе" идет работа над продолжением сотрудничества со своими подопечными. На этот раз берлинский клуб подписал новое соглашение с Данило Духи, который выступает в клубе с 2022 года. "Унион" не сообщает срок действия нового контракта со своим центральным защитником.

"Я в восторге от доверия и благодарности со стороны "Униона". Спортивные директора четко дали понять, что хотят продолжать планировать и работать со мной, и я также чувствую себя здесь очень комфортно. Я хочу полностью сосредоточиться на футболе и вместе с командой радовать болельщиков хорошими результатами", - заявил нидерландский защитник после продления контракта.

Добавим, что в этом сезоне Данило Духи провел 9 матчей и никакими результативными действиями он не отличался.

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Унион (Берлин) Данило Духи
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Источник:
Уніон Берлін
Опубликовал: Александр Гресь
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