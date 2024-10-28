  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария может отдать в аренду своего талантливого нападающего
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария может отдать в аренду своего талантливого нападающего

Германия

Мюнхенцы хотят, чтобы игрок имел регулярную игровую практику

Бавария может отдать в аренду своего талантливого нападающего

Le Parisien

Новина українською

"Бавария Мюнхен" может рассмотреть возможность аренды 19-летнего Матиса Теля зимой. Мюнхенцы хотят, чтобы талантливый нападающий имел регулярную игровую практику в другом клубе.

Читайте такжеБавария официально продлила контракт с 18-летним талантом Матисом Телем

Окончательное решение на данный момент еще не было принято клубом. 19-летний нападающий пока не планирует покидать клуб и не рассматривает варианты аренды, поскольку он все еще намерен пробиться в основной состав команды Венсана Компани. Как известно, несколько клубов Бундеслиги, включая бременский "Вердер", проявили интерес и неоднократно отправляли запросы о переходе игрока в течение последних нескольких месяцев.

В этом сезоне 19-летний французский нападающий сыграл за "Баварию" в шести матчах за клуб во всех турнирах, проведя лишь 179 минут на поле. Голевыми действиями нападающий пока что не отмечался.

По теме
yellow-arrow
Бывший игрок Баварии Мюнхен сменил футбольное гражданство
yellow-arrow
Берлинский Унион продлил контракт с центральным защитником команды
yellow-arrow
Кубок Украины, МЮ – Челси, Забарный vs Холанд. Расписание футбола на 28 октября – 3 ноября
Бавария (Мюнхен) Матис Тель
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости