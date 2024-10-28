Бавария может отдать в аренду своего талантливого нападающего

"Бавария Мюнхен" может рассмотреть возможность аренды 19-летнего Матиса Теля зимой. Мюнхенцы хотят, чтобы талантливый нападающий имел регулярную игровую практику в другом клубе.

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Окончательное решение на данный момент еще не было принято клубом. 19-летний нападающий пока не планирует покидать клуб и не рассматривает варианты аренды, поскольку он все еще намерен пробиться в основной состав команды Венсана Компани. Как известно, несколько клубов Бундеслиги, включая бременский "Вердер", проявили интерес и неоднократно отправляли запросы о переходе игрока в течение последних нескольких месяцев.

В этом сезоне 19-летний французский нападающий сыграл за "Баварию" в шести матчах за клуб во всех турнирах, проведя лишь 179 минут на поле. Голевыми действиями нападающий пока что не отмечался.