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Бывший игрок Баварии Мюнхен сменил футбольное гражданство

Германия

Игрок сможет дебютировать за другую сборную уже в ноябре

Бывший игрок Баварии Мюнхен сменил футбольное гражданство

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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