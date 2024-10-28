Германия
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Бывший игрок Баварии Мюнхен сменил футбольное гражданство
Игрок сможет дебютировать за другую сборную уже в ноябре
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
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Источник:Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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