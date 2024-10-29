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Компани - о матче против Майнца: Это будет непростая задача.

Германия

Специалист высказался на пресс-конференции

Компани - о матче против Майнца: Это будет непростая задача.

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани высказался накануне матча против "Майнца" в рамках второго круга Кубка НФФ.

"Майнц" силен в дуэлях и всегда пытается давить на соперника с компактной позиции. Это команда, которая всегда внимательна, это видно в каждой ситуации. Это кубковая игра. Это будет непростая задача. Мы готовимся и с нетерпением ждем игру. Важно пройти дальше", - сказал тренер.

Напомним, что матч "Бавария" - "Майнц" состоится 30 октября в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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