Компани - о матче против Майнца: Это будет непростая задача.

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани высказался накануне матча против "Майнца" в рамках второго круга Кубка НФФ.

"Майнц" силен в дуэлях и всегда пытается давить на соперника с компактной позиции. Это команда, которая всегда внимательна, это видно в каждой ситуации. Это кубковая игра. Это будет непростая задача. Мы готовимся и с нетерпением ждем игру. Важно пройти дальше", - сказал тренер.