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Компани - о матче против Майнца: Это будет непростая задача.
Специалист высказался на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Венсан Компани высказался накануне матча против "Майнца" в рамках второго круга Кубка НФФ.
"Майнц" силен в дуэлях и всегда пытается давить на соперника с компактной позиции. Это команда, которая всегда внимательна, это видно в каждой ситуации. Это кубковая игра. Это будет непростая задача. Мы готовимся и с нетерпением ждем игру. Важно пройти дальше", - сказал тренер.
Напомним, что матч "Бавария" - "Майнц" состоится 30 октября в 21:45 по киевскому времени.
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