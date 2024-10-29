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Фройнд: Мы очень гордимся тем, что Кейн получил награду имени Герда Мюллера

Германия

Кристоф высказался об игроке Баварии

Фройнд: Мы очень гордимся тем, что Кейн получил награду имени Герда Мюллера

Getty Images/Global Images Ukraine

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Директор "Баварии" Кристоф Фройнд высказался о том, что нападающий команды Харри Кейн получил престижную награду имени Герда Мюллера.

"Мы очень гордимся тем, что Харри получил эту награду. Его рекорд с нами и национальной сборной невероятен. Его цель - выигрывать титулы с командой. Для этого нам нужны его голы, а также его работа в команде, которую он выполняет", - сказал Фройнд.

Напомним, что Кейн в текущем сезоне сыграл 12 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 6 ассистов. А в сезоне 2023/24 нападающий провел 45 поединков, забил 44 мяча и отдал 12 результативных передач.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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