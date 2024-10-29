Талантливый вингер Фрайбурга заинтересовал несколько клубов

Талантливый вингер "Фрайбурга" Рицу Доан привлекает к себе внимание именитых клубов благодаря своим выступлениям в последних матчах. Несколько клубов заинтересованы в подписании 26-летнего японца.

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На данный момент "Фрайбург" вообще не настроен продавать футболиста зимой, даже, если им поступит значительное предложение. Следующим летом Рицу Доан будет готов к следующему шагу в своей карьере. Уже есть запросы от других команд относительно японского вингера.

Известно, что "Фрайбург" рассчитывает получить за своего игрока примерно 20 миллионов евро, но более реалистичная стоимость игрока оценивается примерно в 15 миллионов евро. Контракт Доана с клубом рассчитан до 2027 года.

В этом сезоне Рицу Доан забил 4 гола и отдал одну голевую передачу в 8 матчах немецкой Бундеслиги.