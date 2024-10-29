Кейн рассказал о своей проблеме в ФК Бавария

Гарри Кейн, нападающий "Баварии", рассказал, что у него возникли трудности с изучением немецкого языка.

"Мой немецкий не стал лучше. Я учусь, но прогресса нет. Я занимаюсь с учителем дважды в неделю. В нашей команде есть хороший специалист. Для меня это слишком тяжело. Я надеюсь, что буду здесь еще несколько лет и на каком-то этапе научусь хотя бы немного говорить на немецком", - сказал игрок.