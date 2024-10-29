Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аякс и Реал заинтересованы в таланте Баварии
Немецкий гранд не спешит предлагать профессиональный контракт
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нидерландский "Аякс" и испанский "Реал" заинтересованы в талантливом футболисте "Баварии".
По словам Флориана Плеттенберга, клубы интересует 16-летний футболист Леннарт Карл. Сильную заинтересованность показывает "Аякс".
Сам игрок хочет остаться в "Баварии".
Его контракт игрока молодежного состава действителен до 2026 года. Говорят, что "Бавария" в настоящее время нерешительно относится к профессиональному контракту. Тем не менее немецкий клуб остается первой точкой контакта Карла, - сообщает Плеттенберг.
Зимой планируется его перевод с команды U17 в команду U19.
За команду "Баварии U17" атакующий полузащитник сыграл 12 игр во всех турнирах. Он забил 19 голов и отдал 8 голевых передач.
Популярное сейчас
- Рух - Карпаты. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
- Золотой мяч-2024. Стало известно, как голосовал представитель Украины
- Винисиус Жуниор отреагировал на результаты Золотого мяча-2024
- Бундеслига. Бохум - Бавария 0:5. Видео голов и обзор матча
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium