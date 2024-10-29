  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Аякс и Реал заинтересованы в таланте Баварии
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аякс и Реал заинтересованы в таланте Баварии

Германия

Немецкий гранд не спешит предлагать профессиональный контракт

Аякс и Реал заинтересованы в таланте Баварии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нидерландский "Аякс" и испанский "Реал" заинтересованы в талантливом футболисте "Баварии".

По словам Флориана Плеттенберга, клубы интересует 16-летний футболист Леннарт Карл. Сильную заинтересованность показывает "Аякс".

Сам игрок хочет остаться в "Баварии".

Его контракт игрока молодежного состава действителен до 2026 года. Говорят, что "Бавария" в настоящее время нерешительно относится к профессиональному контракту. Тем не менее немецкий клуб остается первой точкой контакта Карла, - сообщает Плеттенберг.

Зимой планируется его перевод с команды U17 в команду U19.

За команду "Баварии U17" атакующий полузащитник сыграл 12 игр во всех турнирах. Он забил 19 голов и отдал 8 голевых передач.

По теме
yellow-arrow
Кубок Германии. Шик и Поульсен приносят победы, Клод-Морис продолжает свою серию
yellow-arrow
Кейн рассказал о своей проблеме в ФК Бавария
yellow-arrow
Фройнд: Мы очень гордимся тем, что Кейн получил награду имени Герда Мюллера
Бавария (Мюнхен) Аякс (Амстердам) Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости