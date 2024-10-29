Кубок Германии. Шик и Поульсен приносят победы, Клод-Морис продолжает свою серию

"Байер" не имел проблем с представителем верхней части таблицы Бундеслиги 2. На "Эльверсберг" Хаби Алонсо выставил запасной состав, сделав 8 изменений в сравнении с матчем в Бремене на выходных. И резервисты вышли на первый план, создав все три голевые взятия ворот. В фирменной манере Леверкузен выдал мощный дебют и быстро открыл счет.

Патрик Шику хватило 82 секунд для того, чтобы отправить первый мяч в ворота Николаса Кристофа, замкнув прострел Телла с левого фланга. Через 7 минут Патрик уже оформлял дубль после подачи с правого края. А перед перерывом Алейш Гарсия красиво открыл счет своим голам за клуб, уложив мяч в девятку со штрафного.

Далее "Байер" традиционно сдал инициативу, и дал " Эльверсбергу" немного покуражиться (10 ударов и один классный момент за тайм). Но на ход встречи это не повлияло, тем более что кубковый кипер Коварж был на высоте в буквальном и переносном смыслах.

В параллельной игре в Лейпциге "красные быки" в похожей манере активно начали встречу с "Санкт-Паули". И тоже забили трижды в стартовые полчаса, и тоже имели своего героя-форварда из резерва – Юссуф Поульсен оформил дубль за 18 минут. Сначала сыграл на добивании, затем откликнулся на прострел Гертрюйды, который опять отметился результативным действием – позиция вингбека ему неожиданно пришлась к лицу.

Только вот в отличии от "Эльверсберга", прошлогодним чемпионам Бундеслиги 2 было чем ответить. Гилавоги забил один до перерыва, а затем экс-форвард "Ланса" еще и помог отличиться Смиту в дебюте второй половины. Гамбургцы много атаковали в заключительные полчаса, обстреливали ворота Вандевордта, но без очевидных шансов. Пока Нуса не вышел с лавки и наконец не снял все вопросы.

Еще один представитель элиты "Аугсбург" тоже прошел в 1/8 финала. Главным героем "фуггеров" в матче с "Шальке" снова стал Алексис Клод-Морис. Летний новичок имел проблемы со здоровьем, но как восстановился, то решает одну игру за другой. Дебютировал против Гладбаха в начале октября – забил победный. На выходных впервые вышел в старте – победный дубль "Боруссии" Дортмунд. Сегодня же француз открыл счет в первом тайме еще одним шикарным лонгшотом. Гельзенкирхенцы долго сопротивлялись, пока соперники в концовке не довели дело до разгрома.

Наконец один из лидеров второй Бундеслиги "Карлсруэ" терзал "Киккерс" из Региональной лиги весь матч, но сумел расколдовать ворот оппонента лишь в заключительные полчаса.

Кубок Германии. 1/16 финала

Леверкузен, БайАрена

Байер – Эльверсберг 3:0

Голы: Шик 2, 9, Гарсия 36

Байер: Коварж - Тапсоба, Та, Мукиеле - Телла (Гримальдо, 69), Алеиш Гарсия, Джака (Виртц, 69), Паласиос, Артур (Оньека, 87) - Шик (Бонифасе, 79), Хофманн (Андрих, 79)

Лейпциг, РБ Арена

РБ Лейпциг – Санкт-Паули 4:2

Голы: Поульсен 12, 30, Баумгартнер 17, Нуса 80 – Гилавоги 28, Смит 58

РБ Лейпциг: Вандевордт – Битшиабу (Лукеба, 69), Орбан, Клостерманн – Хенрикс, Кампль (Гебель, 90+2), Вермерен (Айдара, 70), Гертрюйда – Баумгартнер (Нуса, 69) – Андре Силва (Элмаз, 76), Поульсен

Санкт-Паули: Василь – Метс, Валь, Смит – Треу, Салиакас (Ритцка, 87), Вагнер (Бухалфа, 81), Ирвайн – Гилавоги (Альстранд, 90+1), Эггештайн (Альберс, 87), Афолайян (Синани, 80)

Аугсбург, ВВК Арена

Аугсбург – Шальке 3:0

Голы: Клод-Морис 26, Майер 87, Эссенде 90

Оффенбах, Биберер Берг

Кикерс – Карлсруэ 0:2

Голы: Зивзивадзе 61, Бейфус 72