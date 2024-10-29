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Подопечные Алонсо уверенно шагают вперед. Байер - Эльферсберг 3:0. Видео голов и обзор матча

Германия
Обновлено

Все голы были забиты в первом тайме

Подопечные Алонсо уверенно шагают вперед. Байер - Эльферсберг 3:0. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 29 октября, состоялся матч "Байер" - "Эльферсберг" в рамках второго круга Кубка Германии.

Счет был открыт на второй минуте поединка, а вскоре подопечные Алонсо удвоили свое преимущество. На 36-й минуте "Байер" забил третий мяч в ворота соперников.

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После перерыва ни одна из команд не отметилась результативными действиями.

Кубок Германии. Второй круг
"Байер" - "Эльферсберг" - 3:0
Голы: Шик 2', 9', Гарсия 36'

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