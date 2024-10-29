Подопечные Алонсо уверенно шагают вперед. Байер - Эльферсберг 3:0. Видео голов и обзор матча

Сегодня, 29 октября, состоялся матч "Байер" - "Эльферсберг" в рамках второго круга Кубка Германии.

Счет был открыт на второй минуте поединка, а вскоре подопечные Алонсо удвоили свое преимущество. На 36-й минуте "Байер" забил третий мяч в ворота соперников.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

После перерыва ни одна из команд не отметилась результативными действиями.

Кубок Германии. Второй круг

"Байер" - "Эльферсберг" - 3:0

Голы: Шик 2', 9', Гарсия 36'