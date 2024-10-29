Тренер Майнца - о Баварии: Играть против них не очень весело, потому что в прошлый раз мы проиграли 8:1

Бо Хенриксен, главный тренер "Майнца", выступил на пресс-конференции накануне матча против "Баварии" в рамках второго круга Кубка НФФ.

"Я никогда не боюсь. Футбол должен приносить удовольствие. Возможно, играть против "Баварии" не очень весело, потому что в прошлый раз мы проиграли 8:1. Мы знаем, что они - великолепная команда, мы видели это в их последней игре против "Бохума". У них много качества, но это футбол. 11 против 11, мы играем дома - все может произойти.

У нас есть шанс и мы должны попробовать. У меня хорошее ощущение, что завтра мы отдадим все и сможем победить. Мы хотим не только защищаться. Если у нас будет шанс, мы пойдем вперед. Если мы ведем 1:0, мы попробуем забить второй", - сказал специалист.