Кубок Германии. Двухчасовой триллер в исполнении Волков и Боруссии Д, трудовой проход Штутгарта

Измученная травмами и тренерскими установками Нури Шахина "Боруссия" приехала в Вольфсбург, где хозяева нанесли им очередной урон. Вслед за 5 пропущенными голами на Бернабеу во втором тайме, поражением в Аугсбурге на выходных Дортмунд еще и вылетел из Кубка. А всего у БД 4 поражения в 5 последних матчах.

Справедливости ради, за это фиаско критиковать команду трудно. Дортмунд вышел на поле практически без ротации, да еще и с кучей незакрытых позиций в старте. Эмре Джан вынуждено вышел в центре защиты, ветеран Паскаль Гросс – на краю обороны. А его место в опорной зоне пришлось держать Брандту. Юлиана в свою очередь на позиции десятки заменял чистый форвард Байер.

И даже в таких условиях "Боруссия" диктовала свою игру в основное время. Макс Байер в дебюте убежал на буллит и пробил в штангу. Сразу после перерыва шикарный шанс был у Серу Гирасси. В то время как "волки" ослабленной обороне оппонента всерьез не угрожали. Хозяева прагматично играли на отбой, изнуряя соперника.

И пережив стартовые 80 минут, "Вольфсбург" освежил состав и начал свой штурм. В последние 10 минут основного времени "волки" угрожали со стандартов. На третьей минуте дополнительного Томаш проверил перекладину. Дальше Дортмунд держался из последних сил. Но Йонас Винд после стандарта на 117-й вырвал для "Вольфсбурга" билет в 1/8.

"Штутгарту" с их короткой лавкой и интенсивным стилем было тяжко совмещать Бундеслигу и Лигу Чемпионов на старте сезона. А тут еще прибавился Кубок Германии, вынудивший Себастьяна Хенесса пойти на серьезную ротацию. С первых минут против прошлогоднего финалиста вышли из игроков основы только Демирович и Каразор.

"Швабы" привычно сильно начали и рано повели благодаря голу Вольтемаде. Но привезли себе пенальти в конце тайма, с которого Томиак сравнял. В итоге "Штутгарт" долго нагнетал, но пока на поле не вышли Ундав и Штиллер, дожать им не удавалось. Когда эти двое появились, пошла реальная острота, и Крис Фюрих за 15 минут до конца дожал упрямого аутсайдера.

Мини-сенсацию сотворил "Кельн", разгромивший новичков элиты из "Хольштайна". "Козлам" удалось захватить перевес в дебюте после точного удара Тима Лемперле головой. Киль же в ответ неплохо прижал хозяев в середине тайма. Затем захватил перевес после перерыва, на закрывшегося соперника пробить не могли. Один удар в створ за второй тайм, а затем финальная попытка штурма, которая закончилась дублем Луки Вальдшмидта в обратном направлении.

Ну а главный сюрприз – в раунд 1/8 прошел "Ян Регенсбург". Абсолютный аутсайдер Бундеслиги 2, который после подъема дивизионом выше выиграл всего один раз в 10 турах, выбил "Гройтер Фюрт". Центрбек хозяев Расим Булич забил со стандарта в дебюте второго тайма. Но надолго героем ему стать не удалось, ведь уже через 4 минуты он заработал удаление. Тем не менее, "Гройтер" так и не нашел ответного гола, несмотря на два десятка ударов и обстрел штрафной постоянными навесами.

Кубок Германии. 1/16 финала

Вольфсбург, Фольксваген Арена

Вольфсбург – Боруссия Д 1:0

Гол: Винд 117

Вольфсбург: Грабара, Мэле, Кульеракис, Вавро, Фишер, Виммер (Тиагу Томаш, 70), Маер (Озджан, 90), Арнольд, Дардаи (Герхардт, 80), Баку (Каминьски, 80), Амура (Винд, 80)

Боруссия Д: Кобель, Бенсебайни, Шлоттербек, Джан, Гросс, Нмеча, Брандт, Гиттенс, Байер, Мален (Кэмпбелл, 77), Гирасси

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Штутгарт – Кайзерслаутерн 2:1

Голы: Вольтемаде 14, Фюрих 75 – Томиак 43 (п)

Штутгарт: Бредлов, Хендрикс, Руо, Чейз, Штенцель (Вагноман, 86), Фюрих (Левелинг, 77), Крэтциг (Штиллер, 59), Каразор, Ридер (Мийо, 77), Вольтемаде (Ундав, 59), Демирович

Кельн, Рейн Энерги

Кельн – Хольштайн 3:0

Голы: Лемперле 8, Вальдшмидт 84, 90+7

Регенсбург, Муниципальный стадион

Ян Регенсбург – Гройтер Фюрт 1:0

Гол: Булич 59

Удаление: Булич 63