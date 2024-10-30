Нури Шахин о вылете из Кубка Германии: Мне очень горько и обидно, что мы сейчас находимся в такой ситуации

Во втором круге Кубка Германии "Вольфсбург" дома в дополнительное время победил дортмундскую "Боруссию". Йонас Винд стал автором единственного забитого мяча в этой встрече, отличившись в ворота Кобеля на 117-й минуте. Главный тренер "черно-желтых" Нури Шахин после матча не скрывал своего разочарования от результата, подчеркнув, что он несет ответственность за вылет из турнира.

"Чрезвычайно горько, потому что я считаю, что мы сегодня заслуживали иметь больше. На данный момент все как-то само собой складывается. Ребята очень разочарованы, потому что они полностью пожертвовали собой, также из-за ситуации, что нам пришлось гонять некоторых из них в течение 120 минут. Ребята истощены, но крайне разочарованы. Поэтому я пока что оставил их в покое. У нас были моменты, чтобы забить. Я думаю, что игра в течение 120 минут была намного лучше, чем в последних нескольких играх. Мы старались играть вперед. Но, к сожалению, это также факт, что "Вольфсбург" выпустил пять опытных игроков, и мы не можем добавить то качество, к которому мы привыкли, из-за сложившейся ситуации. Однако, это вовсе не оправдание, просто чрезвычайно горько быть выбитыми таким образом, если честно. Мы не сможем поехать в Берлин в этом году, что мы не сможем выиграть титул в Берлине. На самом деле мы каждый год входим в сезон с желанием быть в финале Кубка DFB ... Дело не в моей личной ситуации. Дело в том, чтобы двигать клуб вперед, как можно скорее вернуться на победный путь, выигрывать наши игры. Дело не во мне. Дело в клубе, и я несу ответственность как тренер. Поверьте, мне также очень, очень горько и обидно, что мы сейчас находимся в такой ситуации. Мы ничего не можем сделать, кроме как двигаться дальше", - заявил Нури Шахин в интервью Sky Sport.

Добавим, что следующий матч "Боруссия" проведет 2 ноября дома против "Лейпцига".