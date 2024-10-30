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Ранний вылет шмелей. Вольфсбург - Боруссия Д 1:0. Видео гола и обзор матча

Германия
Ранний вылет шмелей. Вольфсбург - Боруссия Д 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Вольфсбург" минимально обыграл дортмундскую "Боруссию" в рамках 1/16 финала Кубка Германии.

Единственным голом в составе "волков" отметился Йонас Винд.

Таким образом, "Боруссия Д" покидает национальный кубок, и теперь сосредоточится на Бундеслиге с Лигой чемпионов.

Вольфсбург, Фольксваген Арена

"Вольфсбург" – "Боруссия Д" 1:0

Гол: Винд 117

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Боруссия (Дортмунд) кубок Германии Вольфсбург
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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