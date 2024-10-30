Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ранний вылет шмелей. Вольфсбург - Боруссия Д 1:0. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine
"Вольфсбург" минимально обыграл дортмундскую "Боруссию" в рамках 1/16 финала Кубка Германии.
Единственным голом в составе "волков" отметился Йонас Винд.
Таким образом, "Боруссия Д" покидает национальный кубок, и теперь сосредоточится на Бундеслиге с Лигой чемпионов.
Вольфсбург, Фольксваген Арена
"Вольфсбург" – "Боруссия Д" 1:0
Гол: Винд 117
По теме
Оцените этот материал:
Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Судаковым заинтересовался еще один английский клуб, – The Hard Tackle
- Арбитры, которые поставили ошибочный пенальти в пользу Руха в матче с Александрией, прошли полиграф
- Когда награда попала не в те руки. Кому несправедливо вручили Золотой мяч
- Кубок Украины, МЮ – Челси, Забарный vs Холанд. Расписание футбола на 28 октября – 3 ноября
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
150 000 грн