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Праздник голов и победа фаворита. Лейпциг – Санкт-Паули 4:2. Видеообзор матча
Без сенсации
Getty Images/Global Images Ukraine
"Лейпциг" обыграл "Санкт-Паули" в домашнем матче 1/16 финала Кубка Германии со счётом 4:2.
Дублем в составе хозяев отметился Юссуф Поульсен.
На данный момент "ЛейпциГ" занимает второе место в в турнирной таблице чемпионата Германии, "Санкт-Паули" - 16-е.
Лейпциг, РБ Арена
"Лейпциг" – "Санкт-Паули" 4:2
Голы: Поульсен 12, 30, Баумгартнер 17, Нуса 80 – Гилавоги 28, Смит 58
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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