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Праздник голов и победа фаворита. Лейпциг – Санкт-Паули 4:2. Видеообзор матча

Германия

Без сенсации

Праздник голов и победа фаворита. Лейпциг – Санкт-Паули 4:2. Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Лейпциг" обыграл "Санкт-Паули" в домашнем матче 1/16 финала Кубка Германии со счётом 4:2.

Дублем в составе хозяев отметился Юссуф Поульсен.

На данный момент "ЛейпциГ" занимает второе место в в турнирной таблице чемпионата Германии, "Санкт-Паули" - 16-е.

Лейпциг, РБ Арена

"Лейпциг" – "Санкт-Паули" 4:2

Голы: Поульсен 12, 30, Баумгартнер 17, Нуса 80 – Гилавоги 28, Смит 58

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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