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Швабы с трудом проходят середняка Бундеслиги 2. Штутгарт - Кайзерслаутерн 2:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine
"Штутгарт" минимально переиграл "Кайзерслаутерн" в 1/16 финала Кубка Германии.
В составе "швабов" голами отличились Вольтемаде и Фюрих. Соперник ответил лишь забитым мячом Томиака с пенальти.
1 ноября "Штутгарт" на выезде сыграет с "Байером" в Бундеслиге.
Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена".
"Штутгарт" – "Кайзерслаутерн" 2:1
Голы: Вольтемаде 14, Фюрих 75 – Томиак 43 (п)
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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