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Швабы с трудом проходят середняка Бундеслиги 2. Штутгарт - Кайзерслаутерн 2:1. Видео голов и обзор матча

Германия
Швабы с трудом проходят середняка Бундеслиги 2. Штутгарт - Кайзерслаутерн 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Штутгарт" минимально переиграл "Кайзерслаутерн" в 1/16 финала Кубка Германии.

В составе "швабов" голами отличились Вольтемаде и Фюрих. Соперник ответил лишь забитым мячом Томиака с пенальти.

1 ноября "Штутгарт" на выезде сыграет с "Байером" в Бундеслиге.

Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена".

"Штутгарт" – "Кайзерслаутерн" 2:1

Голы: Вольтемаде 14, Фюрих 75 – Томиак 43 (п)

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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