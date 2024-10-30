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Юрген Клопп ответил на критику относительно его будущей работы в футбольной системе Ред Булла

Германия

Немецкий специалист также подчеркнул свою приверженность к своим бывшим клубам

Юрген Клопп ответил на критику относительно его будущей работы в футбольной системе Ред Булла

Getty Images / Global Images Ukraine

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С 1 января 2025 года Юрген Клопп станет глобальным руководителем футбола в спортивном проекте "Ред Булл", заняв стратегическую позицию. Футбольные романтики, в частности, раскритиковали решение немца. Суть критики: компания по производству газировки покупает успех своими миллионами, а футбол используется только для рекламы энергетического напитка. Бывший тренер "Ливерпуля", "Боруссии" и "Майнца" в подкасте Einfach mal Luppen братьев Тони и Феликса Кроосов ответил на критику, звучавшую в последние недели.

"Мне всегда было понятно, что я не собираюсь сидеть сложа руки. А потом появилась история с "Ред Булл". Так что для меня это выдающееся событие, я должен быть честным. ["Лейпцигом"] были подписаны молодые игроки, такие как Дайот Упамекано, Ибраима Конате и Кристофер Нкунку, которых мог бы подписать любой другой. Надо сказать, что я никогда не был настолько критически настроен относительно истории с "Ред Булл". Я не хотел наступать никому на пятки, безусловно, нет. И я лично люблю все свои бывшие клубы. Я не знаю, что именно я мог сделать, чтобы сделать всех счастливыми", - цитирует Юргена Клоппа Sky Sport.

Напомним, что компания Red Bull владеет четырьмя клубами: "Лейпцигом", "Зальцбургом", "Нью-Йорк Ред Буллз" и бразильским "Брагантино".

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Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Александр Гресь
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