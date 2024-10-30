Кубок Германии. Подвиг Мармуша, драма в Берлине и трудности Бремена

"Айнтрахт" в героической манере прошел "Боруссию" Менхенгладбах. Из-за второго удаления Артюра Теата за неделю "орлам" пришлось 75 минут играть в меньшинстве. Бельгиец сыграл рукой, остановив Ульриха на пути к рандеву с кипером в дебюте.

Тем не менее, подопечные Топмеллера сумели во второй раз в сезоне обыграть Гладбах. Экитике в конце первого тайма убежал в контратаку с центра поля и сам решил эпизод. Впрочем, крутой гол Итакуры ударом слету сразу после перерыва восстановил паритет. Но на последние полчаса "орлы" бросили в бой своего джокера. И Омар Мармуш снова сделал результат – отобрал мяч в чужой вратарской, ловко обдурил защитник и влепил под перекладину.

Главный сюрприз случился в Берлине. "Герта" сумела дома пройти дебютантов еврокубков из "Хайденхайма". Хозяева провели мощный первый тайм и повели за счет гола Шерганта. Дальше были мучительные для них полчаса после перерыва. Но экс-хавбек "Баварии" Кюизанс в контратаке неожиданно удвоил перевес.

Но гости и не думали сдаваться. Шиммер за минуту до конца основного времени отыграл один. Затем на 3-й компенсированной "Хайденхайм", казалось, сравнял. Но к большой радости трибун мяч 18-летнего Пауля Ваннера отменили из-за фола в атаке.

Параллельно "Фрайбург" в фирменной манере справился с представителем второй Бундеслиги из Гамбурга. Гинтер в дебюте отличился со стандарта, Грифо перед перерывом – с пенальти. Дальше подопечные Шустера и сами пропустили с корнера в дебюте второй половины. Но после этого "Гамбург" к своим воротам хозяева не подпускали, и взяли путевку в 1/8.

Наконец "Вердер" после изнурительного камбека против "Байера" на выходных имел трудности с "Падерборном". Бременцы вышли почти без ротации, были малоэнергичны и отрезками отдавали хозяевам инициативу на большие отрезки. Но в середине первого тайма защитник "Падерборна" сам вывел Марвина Дукша 1 на 1 со своим кипером, чем и приговорил свою команду к вылету.

Кубок Германии. 1/16 финала

Франкфурт, Дойче Банк Арена

Айнтрахт – Боруссия М 2:1

Голы: Экитике 45+2, Мармуш 70 – Итакура 47

Удаление: Теат 15

Айнтрахт: Трапп - Браун (Нкунку, 63), Теате, Кох, Тута - Гетце, Ларссон, Схири, Дина-Эбимбе (Коллинз, 25) - Экитике, Матанович (Мармуш, 63)

Боруссия М: Николас - Ульрих, Фридрих, Итакура, Скалли - Вайгль, Зандер - Нойхаус, Штегер, Онора - Кляйндинст

Берлин, Олимпийский стадион

Герта – Хайденхайм 2:1

Голы: Шергант 16, Кюизанс 74 – Шиммер 89

Фрайбург, Европа Парк

Фрайбург – Гамбург 2:1

Голы: Гинтер 19, Грифо 44 (п) – Мефферт 51

Падерборн, Бентелер Арена

Падерборн – Вердер 0:1

Гол: Дукш 30