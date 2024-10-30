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Кубок Германии. Подвиг Мармуша, драма в Берлине и трудности Бремена
Айнтрахт прошел дальше при игре вдесятером
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Айнтрахт" в героической манере прошел "Боруссию" Менхенгладбах. Из-за второго удаления Артюра Теата за неделю "орлам" пришлось 75 минут играть в меньшинстве. Бельгиец сыграл рукой, остановив Ульриха на пути к рандеву с кипером в дебюте.
Тем не менее, подопечные Топмеллера сумели во второй раз в сезоне обыграть Гладбах. Экитике в конце первого тайма убежал в контратаку с центра поля и сам решил эпизод. Впрочем, крутой гол Итакуры ударом слету сразу после перерыва восстановил паритет. Но на последние полчаса "орлы" бросили в бой своего джокера. И Омар Мармуш снова сделал результат – отобрал мяч в чужой вратарской, ловко обдурил защитник и влепил под перекладину.
Главный сюрприз случился в Берлине. "Герта" сумела дома пройти дебютантов еврокубков из "Хайденхайма". Хозяева провели мощный первый тайм и повели за счет гола Шерганта. Дальше были мучительные для них полчаса после перерыва. Но экс-хавбек "Баварии" Кюизанс в контратаке неожиданно удвоил перевес.
Но гости и не думали сдаваться. Шиммер за минуту до конца основного времени отыграл один. Затем на 3-й компенсированной "Хайденхайм", казалось, сравнял. Но к большой радости трибун мяч 18-летнего Пауля Ваннера отменили из-за фола в атаке.
Параллельно "Фрайбург" в фирменной манере справился с представителем второй Бундеслиги из Гамбурга. Гинтер в дебюте отличился со стандарта, Грифо перед перерывом – с пенальти. Дальше подопечные Шустера и сами пропустили с корнера в дебюте второй половины. Но после этого "Гамбург" к своим воротам хозяева не подпускали, и взяли путевку в 1/8.
Наконец "Вердер" после изнурительного камбека против "Байера" на выходных имел трудности с "Падерборном". Бременцы вышли почти без ротации, были малоэнергичны и отрезками отдавали хозяевам инициативу на большие отрезки. Но в середине первого тайма защитник "Падерборна" сам вывел Марвина Дукша 1 на 1 со своим кипером, чем и приговорил свою команду к вылету.
Кубок Германии. 1/16 финала
Франкфурт, Дойче Банк Арена
Айнтрахт – Боруссия М 2:1
Голы: Экитике 45+2, Мармуш 70 – Итакура 47
Удаление: Теат 15
Айнтрахт: Трапп - Браун (Нкунку, 63), Теате, Кох, Тута - Гетце, Ларссон, Схири, Дина-Эбимбе (Коллинз, 25) - Экитике, Матанович (Мармуш, 63)
Боруссия М: Николас - Ульрих, Фридрих, Итакура, Скалли - Вайгль, Зандер - Нойхаус, Штегер, Онора - Кляйндинст
Берлин, Олимпийский стадион
Герта – Хайденхайм 2:1
Голы: Шергант 16, Кюизанс 74 – Шиммер 89
Фрайбург, Европа Парк
Фрайбург – Гамбург 2:1
Голы: Гинтер 19, Грифо 44 (п) – Мефферт 51
Падерборн, Бентелер Арена
Падерборн – Вердер 0:1
Гол: Дукш 30
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