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Кубок Германии. Феерия Мусиалы, сенсация в Билефельде и заруба в Дрездене
Мусиала оформил хет-трик за тайм
Фото: Imago
"Бавария" основой уничтожила "Майнц" за тайм, после чего расслаблено доигрывала вторую половину. Главным героем встречи стал Джамал Мусиала, выдавший идеальные 45 минут: оформил хет-трик с трех ударов и допустил только одну неточную передачу за половину.
Начал Джамал с мяча на 2-й минуте (Кейн отплатил ассистом-близнецом из матча на выходных), после чего на полчаса баварцы успокоились. А затем десятка дважды добивал мяч с близкого расстояния, а между его вторым и третьем Сане отметил первые 90 минут в сезоне фирменный голом в контратаке.
Параллельно главную сенсацию раунда совершила "Арминия". Представитель третьего дивизиона прихлопнул дома четвертую команду Бундеслиги "Унион". Берлинцы пропустили в дебюте после сумасшедшего выстрела Мариуса Вёрля с метров 35. Дальше безуспешно страдали в позиционной атаке целый час, после чего пропустили в контратаке. И пустили билефельдцев в 1/8.
"Хоффенхайм" уничтожал "Нюрнберг" на своем поле все 90 минут. Хозяева нанесли целых 13 ударов из пределов штрафной соперника, имели 4-5 убойных шанса. Но забивали исключительно с угловых, с которых пришло 2 мяча. Гости ответили одним голом сразу после перерыва, но даже попытку камбека "Хоффенхайм" им предпринять не дал.
А самая эпичная встреча игрового дня состоялась в Дрездене. Местное "Динамо", сосед "Арминии" по верхней части таблицы третьего дивизиона, выдал зарубу с "Дармштадтом". После сухого первого тайма прошлогодний аутсайдер элиты открыл счет в дебюте второй половины. Центрбек Александар Вукотич отметился голой после углового. Но на 84-й минуте вышедший на замену вингер "Динамо" ответил точным хедером.
"Дармштадт", казалось, вырвал победу после того, как Лидберг нырнул и заработал пенальти (ВАР на этой стадии не работает). А Кемпе с точки на 2-й компенсированной точно реализовал. Но Леммер в последней атаке роскошным ударом издали снова сравнял счет.
"Динамо" начало давить в дополнительное время. И их атакующая авантюра закончилась тем, что в контратаке ныряльщик Лидберг от штанги отправил еще один мяч в сетку дрезденцев. Которых на третий камбек не хватило, хотя они очень старались.
Кубок Германии. 1/16 финала
Майнц, Мева Арена
Майнц – Бавария 0:4
Голы: Мусиала 2, 37, 45+4, Сане 45+1
Майнц: Центнер, Ляйтш, Йенц (Белль, 46), Кор, Видович (Онисиво, 46), Мвене, Каси (Видмер, 77), Амири (Гляйбер, 56), Небель, Сано, Зиб (Вайпер, 62)
Бавария: Нойер, Дэвис (Геррейру, 58), Ким Мин Чжэ (Горецка, 58), Дайер (Ибрагимович, 77), Лаймер, Пальинья, Киммих, Гнабри, Мусиала (Мюллер, 46), Сане, Кейн (Тель, 46)
Билефельд, Билефельд Альм
Арминия – Унион 2:0
Голы: Вёрль 12, Беккер 71
Дрезден, стадион им. Гарбига
Динамо – Дармштадт 2:3 (основное время – 2:2)
Голы: Леммер 84, 90+10 – Вукотич 56, Кемпе 90+2 (п), Лидберг 97
Зинсхайм, Презеро Арена
Хоффенхайм – Нюрнберг 2:1
Голы: Табакович 27, Чавес 71 – Эмрели 47
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