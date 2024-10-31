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Нападающий мюнхенской Баварии заинтересован в переезде в МЛС

Германия

Однако это произойдет не раньше лета 2025 года

Нападающий мюнхенской Баварии заинтересован в переезде в МЛС

Getty Images/Global Images Ukraine

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Томас Мюллер является настоящей легендой "Баварии", за которую он выступает с 2009 года. 35-летний нападающий выиграл все возможные титулы с мюнхенцами и хоть он уже не является постоянным игроком основы, однако продолжает приносить пользу своему клубу.

По информации Sport Bild, немецкий форвард заинтересован в возможности продолжить свою карьеру в МЛС. Действующий контракт Мюллера с "Баварией" рассчитан до конца июня 2025 года и если сторонам не удастся договориться о продолжении сотрудничества, то игрок может переехать в американский чемпионат.

Добавим, что в этом сезоне Томас Мюллер провел 12 матчей, где отметился 3 голами и 3 ассистами.

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Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) МЛС
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Источник:
Sport Bild
Опубликовал: Александр Гресь
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