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Нападающий мюнхенской Баварии заинтересован в переезде в МЛС
Однако это произойдет не раньше лета 2025 года
Getty Images/Global Images Ukraine
Томас Мюллер является настоящей легендой "Баварии", за которую он выступает с 2009 года. 35-летний нападающий выиграл все возможные титулы с мюнхенцами и хоть он уже не является постоянным игроком основы, однако продолжает приносить пользу своему клубу.
По информации Sport Bild, немецкий форвард заинтересован в возможности продолжить свою карьеру в МЛС. Действующий контракт Мюллера с "Баварией" рассчитан до конца июня 2025 года и если сторонам не удастся договориться о продолжении сотрудничества, то игрок может переехать в американский чемпионат.
Добавим, что в этом сезоне Томас Мюллер провел 12 матчей, где отметился 3 голами и 3 ассистами.
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