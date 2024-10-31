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Хет-трик Мусиалы. Майнц - Бавария 0:4. Видео голов и обзор матча
Разгром в первом тайме
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" разгромно обыграла "Майнц" в 1/16 финала Кубка Германии.
Трижды за "красную машину" отличился Джамал Мусиалы, ещё один гол себе в актив записал Лерой Сане.
Майнц, Мева Арена
"Майнц" – "Бавария" 0:4
Голы: Мусиала 2, 37, 45+4, Сане 45+1
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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