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Хет-трик Мусиалы. Майнц - Бавария 0:4. Видео голов и обзор матча

Германия

Разгром в первом тайме

Хет-трик Мусиалы. Майнц - Бавария 0:4. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" разгромно обыграла "Майнц" в 1/16 финала Кубка Германии.

Трижды за "красную машину" отличился Джамал Мусиалы, ещё один гол себе в актив записал Лерой Сане.

Майнц, Мева Арена

"Майнц" – "Бавария" 0:4

Голы: Мусиала 2, 37, 45+4, Сане 45+1

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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