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Молодой талант Баварии подтвердил разговоры о новом контракте с клубом

Германия

Игрок получит значительное повышение зарплаты

Молодой талант Баварии подтвердил разговоры о новом контракте с клубом

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера, 30 октября, "Бавария Мюнхен" одержала разгромную победу над "Майнцом" в Кубке Германии со счетом 4:1, а Джамал Мусиала отметился хет-триком в первом тайме.

В послематчевом комментарии Мусиала рассказал о переговорах с клубом по поводу нового соглашения с клубом.

"Да, я могу это представить (новый контракт с клубом). Мы ведем переговоры. Я очень счастлив в «Баварии» и наслаждаюсь своим временем здесь", — сказал Мусиала для Sky Sports.

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Все стороны надеются, что Мусиала согласится подписать новое соглашение. Как стало известно, его зарплата может вырасти до 25 миллионов евро в год с учетом бонусов. Сейчас Мусиала зарабатывает примерно 8-9 миллионов за сезон. Новый контракт полузащитника с "Баварией" будет рассчитан до 2029 или 2030 года.

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Добавим, что в этом сезоне Джамал Мусиала забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи в 11 матчах за мюнхенскую "Баварию" во всех турнирах.

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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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