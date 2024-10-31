Нападающего мюнхенской "Баварии" Харри Кейна обвинили в нанесении травмы.

В матче Кубка Германии против "Майнца" (4:0), Кейн столкнулся с вратарем Робином Центнером.

По словам The Athletic, у Центнера образовался порез над правой бровью, и ему потребовалось длительное лечение. Он остался на поле и продолжил игру

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В интервью немецкому телеканалу ZDF, Центнер обвинил нападающего в том, что у него не было никаких причин бороться за мяч.

Да, я думаю, его можно винить. Он довольно рано понял, что не попадет на мяч. Он мог бы просто остаться в стороне, — сказал Центнер.

В матче Кубка Германии "Бавария" обыграла на выезде "Майнц" со счётом 4:0 и прошла в 1/4 финала. Харри Кейн в первом тайме отдал два ассиста и во втором тайме не вышел – его заменил тренер.