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Кейн рассказал, почему решил покинуть Тоттенхэм и присоединиться к Баварии

Германия

Я хотел каждый год выигрывать трофеи (с)

Кейн рассказал, почему решил покинуть Тоттенхэм и присоединиться к Баварии

Фото: Imago

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Нападающего мюнхенской "Баварии" Харри Кейн рассказал, почему решил покинуть "Тоттенхэм" и присоединиться к немецкому клубу.

"Это было трудное решение. Я провел в "Тоттенхэме" 19 лет и все знали, что этот клуб в моем сердце. Но я понимал, что пришло время играть на самом высоком уровне. Я хотел ежегодно выигрывать трофеи. Хотелось выступать в Лиге чемпионов. Когда "Бавария" связалась со мной, я сразу принял решение. Люди будут говорить о рекордах в АПЛ, но сейчас я хочу остаться здесь", - сказал Кейн.

Напомним, что Харри присоединился к "Баварии" летом 2023 года из "Тоттенхэма" за 95 млн евро. Нападающий в текущем сезоне забил 15 голов и отдал 7 результативных передач в 13 матчах.

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Источник:
Іna
Опубликовал: Екатерина Власова
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