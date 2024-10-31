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Кейн рассказал, почему решил покинуть Тоттенхэм и присоединиться к Баварии
Я хотел каждый год выигрывать трофеи (с)
Фото: Imago
Нападающего мюнхенской "Баварии" Харри Кейн рассказал, почему решил покинуть "Тоттенхэм" и присоединиться к немецкому клубу.
"Это было трудное решение. Я провел в "Тоттенхэме" 19 лет и все знали, что этот клуб в моем сердце. Но я понимал, что пришло время играть на самом высоком уровне. Я хотел ежегодно выигрывать трофеи. Хотелось выступать в Лиге чемпионов. Когда "Бавария" связалась со мной, я сразу принял решение. Люди будут говорить о рекордах в АПЛ, но сейчас я хочу остаться здесь", - сказал Кейн.
Напомним, что Харри присоединился к "Баварии" летом 2023 года из "Тоттенхэма" за 95 млн евро. Нападающий в текущем сезоне забил 15 голов и отдал 7 результативных передач в 13 матчах.
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