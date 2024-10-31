Кейн рассказал, почему решил покинуть Тоттенхэм и присоединиться к Баварии

Нападающего мюнхенской "Баварии" Харри Кейн рассказал, почему решил покинуть "Тоттенхэм" и присоединиться к немецкому клубу.

"Это было трудное решение. Я провел в "Тоттенхэме" 19 лет и все знали, что этот клуб в моем сердце. Но я понимал, что пришло время играть на самом высоком уровне. Я хотел ежегодно выигрывать трофеи. Хотелось выступать в Лиге чемпионов. Когда "Бавария" связалась со мной, я сразу принял решение. Люди будут говорить о рекордах в АПЛ, но сейчас я хочу остаться здесь", - сказал Кейн.