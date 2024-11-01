В немецком клубе переживают из-за кризиса Volkswagen. Концерн планирует сократить десятки тысяч рабочих мест

Глава производственного совета Volkswagen сообщила о планах руководства закрыть не менее 3 из 10 заводов в Германии, сократить десятки тысяч рабочих мест и заработную плату. Автоконцерн владеет "Вольфсбургом".

Стороны заключили соглашение о контроле и передаче прибыли, которое предусматривает, что клуб должен передать всю свою прибыль материнской компании в случае продажи игрока. Так произошло, например, в 2015 году, когда трансфер Кевина Де Брюйне принес 75 млн евро. В то же время, VW компенсирует "Вольфсбургу" все убытки. Так было во время пандемии коронавируса.

"Волки" уже меняют свою стратегию, делая акцент на подписании молодых игроков с последующей продажей.