Компани - о матче против Униона: Это команда, которая знает, что должна делать

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани поделился своими ожиданиями от матча против "Униона".

"Я не имею контроля над соперником. Я знаю, что они хорошо выступали до этого времени. Надеюсь, завтра мы победим. Вы видите, что они очень сильны в защите и на контратаках. Это команда, которая знает, что должна делать. Но, в конце концов, это игра дома, это приоритет", - сказал специалист.