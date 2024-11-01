  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Компани - о матче против Униона: Это команда, которая знает, что должна делать
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Компани - о матче против Униона: Это команда, которая знает, что должна делать

Германия

Специалист поделился своими мыслями

Компани - о матче против Униона: Это команда, которая знает, что должна делать

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани поделился своими ожиданиями от матча против "Униона".

"Я не имею контроля над соперником. Я знаю, что они хорошо выступали до этого времени. Надеюсь, завтра мы победим. Вы видите, что они очень сильны в защите и на контратаках. Это команда, которая знает, что должна делать. Но, в конце концов, это игра дома, это приоритет", - сказал специалист.

Добавим, что матч "Бавария" - "Унион Берлин" состоится 2 ноября в 16:30 по киевскому времени.

Читайте такжеХарри Кейна обвинили в нанесении травмы
По теме
yellow-arrow
В немецком клубе переживают из-за кризиса Volkswagen. Концерн планирует сократить десятки тысяч рабочих мест
yellow-arrow
Байер – Штутгарт. Прогноз матча Бундеслиги на 01.11.2024
yellow-arrow
Челси и Бавария будут бороться за трансфер голкипера Порту
Венсан Компани Бавария (Мюнхен) Унион (Берлин)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости