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Компани - о матче против Униона: Это команда, которая знает, что должна делать
Специалист поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Венсан Компани поделился своими ожиданиями от матча против "Униона".
"Я не имею контроля над соперником. Я знаю, что они хорошо выступали до этого времени. Надеюсь, завтра мы победим. Вы видите, что они очень сильны в защите и на контратаках. Это команда, которая знает, что должна делать. Но, в конце концов, это игра дома, это приоритет", - сказал специалист.
Добавим, что матч "Бавария" - "Унион Берлин" состоится 2 ноября в 16:30 по киевскому времени.
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