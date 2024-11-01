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"Есть план состава на ближайшие несколько лет". Директор мюнхенской Баварии высказался о будущем Мусиалы

Германия
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Эберль рассказал, что обе стороны имеют желание продолжить сотрудничество

"Есть план состава на ближайшие несколько лет". Директор мюнхенской Баварии высказался о будущем Мусиалы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль подтвердил, что переговоры о продлении контракта с Джамалом Мусиалой уже продолжаются.

"Мы делаем свою работу. Мы ведем переговоры. Мы скажем вам, когда будет что объявить. Конечно, обе стороны имеют желание продолжить сотрудничество. Есть план состава на ближайшие несколько лет. Мы рассматриваем его, будь то Джошуа, Джамал, Лерой, Мануэль или Альфонсо. Мы ведем хорошие переговоры", - сказал Макс.

Добавим, что у Джамала контракт с "Баварией" рассчитан до 30 июня 2026 года. В этом сезоне футболист за свой клуб забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи в 11 матчах.

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Бавария (Мюнхен) Макс Эберль Джамал Мусиала
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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