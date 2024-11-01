Бундеслига. 9-й тур

Леверкузен, Бай Арена

Байер – Штутгарт 0:0

"Байер" и "Штутгарт" в последний год – это об одном и том же. Солидное качество футбола, невероятный оверперфоманс в прошлом сезоне и нестабильность на старте новой кампании – держать и без того завышенную планку при возросшей нагрузке и наличии ЛЧ все труднее и труднее.

Зато за год это противостояние обросло принципиальностью. В схватке за звание главной немецкой сенсации грызли друг другу глотки неоднократно – была мощная перестрелка в Кубке (3:2) (с победным Та в компенсированное) и Суперкубке (2:2), плюс "Штутгарт" был ближе всех в прошлом сезоне, чтобы прервать непобедимую серию Леверкузена (2:2).

Оба коуча преподнесли сюрпризы со стартовыми планами, оттого игра неожиданно приобрела нотки закрытости (по меркам этих двоих). Алонсо вышел со схемой-трансформером, где Мукиеле исполнял гибридную роль латераля-правого фулбека в четверке. А Фримпонг вышел в линии атаки под быстрые выпады. Хенесс же попробовал прикрыть черную дыру в защите, образовавшуюся с травмами, за счет количества. Вингер Левелинг падал пятым в линию, чтобы облегчить защиту против латералей Леверкузена.

"Штутгарт" подстроился тактически, но вышел с привычным атакующим менталитетом. И за свою приверженность стилю должен был поплатиться. "Байер" с максимальной агрессией прессинговал в первую половину, а их упрямый соперник продолжал пробовать выходить из обороны исключительно в короткий перепас. И это с резервистами Руо и Чейзом. Перехитрили сами себя: за тайм 10-0 по ударам в пользу "Байера" при меньшем владении мячом, игра исключительно на трети "шваб" и навала "Байера" на стандартах.

Но и "Байер" создавать против низкой обороны не мог. Получалось только после подарков соперника: обрез на 12-й минуте и позиционная ошибка Руо позволили Фримпонгу с острого угла убежать 1 на 1 с Нюбелем. Тапсоба с корнера пробил в перекладину, а Бонифейс в упор пробил с другого углового прямо в кипера.

Смешно, но в первом тайме "Штутгарт" играл ужасно, а Нюбель (2 больших сейва) и Миттельштедт (внимательно снимал подачи на дальней) тащили команду. Обычно все ровно наоборот. В перерыве "Штутгарт" немного отредактировал провальный "план победы". Больше так откровенно не подставлялся под проблемы. Но все равно был на голову-полторы хуже и должен был проигрывать.

В дебюте второй половины обрезка Чейза при исполнении штрафного привел к быстрой трехходовке Джака-Виртц-Бонифейс с ударом последнего в штангу. Андрих простил после идеальной подачи со штрафного от Гримальдо. Фримпонг подловил Миттельштадта, опасно выбежал из-за спины и головой неудачно пробил с близкого расстояния. Редкая попытка прессинга "шваб" после перерыва закончилась выходом Бонифейса на Нюбеля (Руо снова оплошал). Но кипер продолжал тащить. И "швабы" с соотношением xG 2.72-0.35 дожили до финального свистка.

0:0. "Байер" буквально раздавил "Штутгарт" по игре, но так и не дожал соперника, и снова сыграл вничью. 5-я осечка за 9 туров. За всю прошлую кампанию они потеряли всего на одно очко больше. "Швабы" же снова авантюрно сыграли там, где не стоило. Но если "Бавария" не стала прощать и забила им четыре, но Леверкузен был невероятно милосерден. А смешнее всего, что для обоих это был первый клиншит в Бундеслиге. При такой обоюдной агрессии такой исход читался в последнюю очередь.

Байер: Градецки – Инкапье, Тапсоба, Та, Мукиеле (Хофманн, 54) – Джака, Андрих (Паласиос, 86) – Гримальдо, Виртц, Фримпонг (Телла, 86) – Бонифасе (Шик, 86).

Штутгарт: Нюбель – Миттельштедт (Хендрикс, 58), Руо, Чейз, Вагноман – Мийо (Аль-Дахиль, 80), Штиллер, Каразор, Левелинг (Ридер, 8) – Туре (Демирович, 80), Ундав