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Разочарованный развитием сезона в клубе. Голкипер Боруссии Дортмунд может покинуть команду
Игроком интересуются в АПЛ
Фото: ФК Боруссія Д
Голкипер дортмундской "Боруссии" Грегор Кобель хочет покинуть команду из-за очередного неудачного старта сезона. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
По информации журналиста, 26-летний Грегор Кобель сообщил руководству "Боруссии", что хочет играть за команду, регулярно борющуюся за трофеи. Отмечается, что интерес к вратарю проявляют несколько топовых команд АПЛ.
????⚫️???? Gregor #Kobel is disappointed and frustrated with the development at Borussia Dortmund.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 1, 2024
Kobel is eager to play for a team that can regularly compete for titles.
A transfer is no longer out of the question, despite his contract running until 2028, especially since… pic.twitter.com/15MyM5DUta
Напомним, Грегор Кобель выступает за дортмундскую "Боруссию" с лета 2021 года. В этом сезоне он сыграл в 13 матчах, пропустил 21 гол и провел 3 встречи "на ноль". Контракт швейцарского голкипера с германским клубом рассчитан до лета 2028 года.
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