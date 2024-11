Разочарованный развитием сезона в клубе. Голкипер Боруссии Дортмунд может покинуть команду

Голкипер дортмундской "Боруссии" Грегор Кобель хочет покинуть команду из-за очередного неудачного старта сезона. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации журналиста, 26-летний Грегор Кобель сообщил руководству "Боруссии", что хочет играть за команду, регулярно борющуюся за трофеи. Отмечается, что интерес к вратарю проявляют несколько топовых команд АПЛ.

????⚫️???? Gregor #Kobel is disappointed and frustrated with the development at Borussia Dortmund.



Kobel is eager to play for a team that can regularly compete for titles.



A transfer is no longer out of the question, despite his contract running until 2028, especially since… pic.twitter.com/15MyM5DUta