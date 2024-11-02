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Разочарованный развитием сезона в клубе. Голкипер Боруссии Дортмунд может покинуть команду

Германия

Игроком интересуются в АПЛ

Разочарованный развитием сезона в клубе. Голкипер Боруссии Дортмунд может покинуть команду

Фото: ФК Боруссія Д

Новина українською

Голкипер дортмундской "Боруссии" Грегор Кобель хочет покинуть команду из-за очередного неудачного старта сезона. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации журналиста, 26-летний Грегор Кобель сообщил руководству "Боруссии", что хочет играть за команду, регулярно борющуюся за трофеи. Отмечается, что интерес к вратарю проявляют несколько топовых команд АПЛ.

Напомним, Грегор Кобель выступает за дортмундскую "Боруссию" с лета 2021 года. В этом сезоне он сыграл в 13 матчах, пропустил 21 гол и провел 3 встречи "на ноль". Контракт швейцарского голкипера с германским клубом рассчитан до лета 2028 года.

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Боруссия (Дортмунд) Грегор Кобель
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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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