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Алонсо - 0:0 со Штутгартом: Лучшая игра в сезоне
Не складывается в этом сезоне игра врачей
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Байер" в рамках 9-го тура Бундеслиги сыграл вничью со "Штутгартом" - 0:0.
Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо прокомментировал вторую подряд ничью:
"Нам не удалось сегодня забить гол, но это было хорошее выступление. Возможно, лучшая игра в сезоне, не хватило только гола. Мы хотим быть лучше, хотим больше побеждать. Если мы будем играть так, как сегодня, то снова начнем побеждать почаще. Все игроки выложились по полной, это была хорошая игра".
Добавим, что в следующем туре чемпионата Германии "Байер" сыграет против "Зальцбурга" 26 ноября.
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