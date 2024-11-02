Алонсо - 0:0 со Штутгартом: Лучшая игра в сезоне

Вчера "Байер" в рамках 9-го тура Бундеслиги сыграл вничью со "Штутгартом" - 0:0.

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо прокомментировал вторую подряд ничью:

"Нам не удалось сегодня забить гол, но это было хорошее выступление. Возможно, лучшая игра в сезоне, не хватило только гола. Мы хотим быть лучше, хотим больше побеждать. Если мы будем играть так, как сегодня, то снова начнем побеждать почаще. Все игроки выложились по полной, это была хорошая игра".