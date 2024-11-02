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Компани – о канадском защитнике: Он абсолютно топ-игрок

Германия

Назвал то, что ему нравится в Дэвисе

Компани – о канадском защитнике: Он абсолютно топ-игрок

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер мюнхенской "Баварии" Венсан Компани поделился своими мыслями относительно прогресса Альфонсо Дэвиса.

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"Я слышал о том, что Альфонсо Дэвис не показал достаточно высокого уровня в прошлом сезоне, но я не заметил ничего подобного. Он абсолютно топ-игрок. Ему следует продолжать свой путь, но также есть пространство для развития. Дэвис может выйти на следующий уровень, и это то, что мне нравится как тренеру", — приводит слова Компани Фабрицио Романо.

Напомним, что в прошлом сезоне канадец отыграл 42 матча во всех официальных турнирах, в которых отметился 3 голами и 6 результативными передачами. В этом сезоне левый защитник отыграл 12 матчей во всех турнирах, отдав 3 голевые передачи.

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Венсан Компани Бавария (Мюнхен) Альфонсо Дэвис
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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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