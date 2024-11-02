Компани – о канадском защитнике: Он абсолютно топ-игрок

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Венсан Компани поделился своими мыслями относительно прогресса Альфонсо Дэвиса.

"Я слышал о том, что Альфонсо Дэвис не показал достаточно высокого уровня в прошлом сезоне, но я не заметил ничего подобного. Он абсолютно топ-игрок. Ему следует продолжать свой путь, но также есть пространство для развития. Дэвис может выйти на следующий уровень, и это то, что мне нравится как тренеру", — приводит слова Компани Фабрицио Романо.