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Байер следит за вратарём Манчестер Сити

Германия

Держит на радаре несколько месяцев

Байер следит за вратарём Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Немецкий "Байер" следит за вратарём "Манчестер Сити".

Флориан Плеттенберг написал, что действующий чемпион Бундеслиги несколько месяцев следит за вратарём "Манчестер Сити" Стефаном Ортегой. Предложений от немецкого клуба не поступало.

По словам журналиста Sky Germany, "Байер" обратится к Ортеге, если у них уйдёт основной вратарь.

Однако Леверкузен уже несколько месяцев держит Ортегу на радаре и впечатлен его развитием. Если в течение следующих двух трансферных окон в Леверкузене произойдет смена голкипера, Ортега — вариант, - написал Плеттенберг.

В свою очередь, Ортега стремится стать основным вратарём "Манчестер Сити".

Основная цель 31-летнего игрока остается неизменной: он хочет стать основным игроком "Манчестер Сити", с которым у него действует контракт до 2026 года, - сообщил Плеттенберг.

В этом сезоне Стефан Ортега сыграл за "Манчестер Сити" в 4-х матчах во всех турнирах, в которых пропустил 3 гола. При этом, в двух матчах Лиги Чемпионов немецкий вратарь не пропустил.

TransferMarkt оценивает игрока в 9 млн евро.

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Байер (Леверкузен) Манчестер Сити Штефан Ортега
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Владислав Прийменко
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