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Бундеслига. Бохум Ордеца получил 7 от Айнтрахта, очная заруба Мармуша и Кейна, первая победа Хольштайна
Франкфурт забил 7 Бохуму, Бавария сохраняет лидерство
Фото: Imago
Бундеслига. 9-й тур
Франкфурт, Дойче Банк Арена
Айнтрахт – Бохум 7:2
Голы: Экитике 9, 69, Мармуш 18, Кнауфф 20, Браун 32, Дауд 61, Узун 66 – де Вит 35, Хофманн 51
Айнтрахт: Трапп – Браун, Тута (Аменда, 81), Кох (Чендлер, 73), Коллинз – Баойя (Узун, 65), Схири (Ларссон, 73), Дауд, Кнауфф – Мармуш (Матанович, 73), Экитике
Бохум: Древес – Виттек (Хольтманн, 33), Ордец, Пасслак (Гамбоа, 67), Машович – Лосилла, Сиссоко, Мийоси (Эрманн, 46), Брошински (Беро, 46) – Хофманн (Дашнер, 82), де Вит
Мюнхен, Альянц Арена
Бавария – Унион 3:0
Голы: Кейн 15 (п), 51, Коман 43
Бавария: Нойер – Дэвис (Азну, 80), Ким Мин Чжэ (Горетцка, 69), Упамекано, Геррейру – Пальинья (Дайер, 69), Киммих – Олисе (Сане, 69), Мусиала (Мюллер, 74), Коман – Кейн
Унион: Реннов – Кверфельд, Фогт (Руссийон, 80), Дуки, Диогу Лейте, Триммель – Хедира, Кемляйн (Шефер, 69) – Холлербах (Вертессен, 60), Чжон Ву Ен (Хаберер, 69) – Сьебатшо (Скарке, 60)
Киль, Хольштайн-Штадион
Хольштайн – Хайденхайм 1:0
Гол: Эррас 28
Зинсхайм, Презеро Арена
Хоффенхайм – Санкт-Паули 0:2
Голы: Афолаян 20, Альберс 90+3
Вольфсбург, Фольксваген Арена
Вольфсбург – Аугсбург 1:1
Голы: Амура 82 – Титц 34
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