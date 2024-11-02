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Бундеслига. Бохум Ордеца получил 7 от Айнтрахта, очная заруба Мармуша и Кейна, первая победа Хольштайна

Германия
Обновлено

Франкфурт забил 7 Бохуму, Бавария сохраняет лидерство

Бундеслига. Бохум Ордеца получил 7 от Айнтрахта, очная заруба Мармуша и Кейна, первая победа Хольштайна

Фото: Imago

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига. 9-й тур

Франкфурт, Дойче Банк Арена

Айнтрахт – Бохум 7:2

Голы: Экитике 9, 69, Мармуш 18, Кнауфф 20, Браун 32, Дауд 61, Узун 66 – де Вит 35, Хофманн 51

Айнтрахт: Трапп – Браун, Тута (Аменда, 81), Кох (Чендлер, 73), Коллинз – Баойя (Узун, 65), Схири (Ларссон, 73), Дауд, Кнауфф – Мармуш (Матанович, 73), Экитике

Бохум: Древес – Виттек (Хольтманн, 33), Ордец, Пасслак (Гамбоа, 67), Машович – Лосилла, Сиссоко, Мийоси (Эрманн, 46), Брошински (Беро, 46) – Хофманн (Дашнер, 82), де Вит

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Унион 3:0

Голы: Кейн 15 (п), 51, Коман 43

Бавария: Нойер – Дэвис (Азну, 80), Ким Мин Чжэ (Горетцка, 69), Упамекано, Геррейру – Пальинья (Дайер, 69), Киммих – Олисе (Сане, 69), Мусиала (Мюллер, 74), Коман – Кейн

Унион: Реннов – Кверфельд, Фогт (Руссийон, 80), Дуки, Диогу Лейте, Триммель – Хедира, Кемляйн (Шефер, 69) – Холлербах (Вертессен, 60), Чжон Ву Ен (Хаберер, 69) – Сьебатшо (Скарке, 60)

Киль, Хольштайн-Штадион

Хольштайн – Хайденхайм 1:0

Гол: Эррас 28

Зинсхайм, Презеро Арена

Хоффенхайм – Санкт-Паули 0:2

Голы: Афолаян 20, Альберс 90+3

Вольфсбург, Фольксваген Арена

Вольфсбург – Аугсбург 1:1

Голы: Амура 82 – Титц 34

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Бавария (Мюнхен) Санкт-Паули (Гамбург) Хоффенхайм (Зинсхайм) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Харри Кейн Унион (Берлин) Хайденхайм Вольфсбург Аугсбург Хольштайн (Киль) Бохум Омар Мармуш
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