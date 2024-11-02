Лейпциг приезжал в Дортмунд в статусе одного из лидеров Бундеслиги с хваленой обороной, которая не пропускала в 6 из 8 стартовых туров. В то время как "Боруссия" проиграла 3 матча кряду во всех турнирах и из-за эпидемии травм осталась вообще без защиты. Но игра показала, что лучший старт сезона в истории РБ был оверперфомансом. И что Шахин все же учится на ошибках, а выезд на "Сигнал Идуна Парк" – это всегда большой вызов.

Из-за кадровых потерь "Боруссия" вышла с Джаном в центре защиты, с Гроссом – справа в защите. Не было и основного кипера Кобеля. Из интересного – роль Макса Байера в качестве правого инсайда. Который впервые вышел в старте в паре с Гирасси, а не вместо Серу. И сделал разницу первыми результативными действиями в кампании.

Розе же на матч против бывшей команды откровенно провалил стартовый план. Отказался от надежной схемы с тройкой, но не от высоченного прессинга. Который БД проходила за счет забросов на Гирасси, за которым Орбан не успевал, а его партнер по центру защиты Клостерманн постоянно проигрывал борьбу. Выбор Клостерманна, плюс Вермерена в опорной, вызвали вопросы.

При таких вводных откат Нури Шахина к классике времен Терзича сработал. В виде забросов на таргетмена и врываний Забитцера под скидки. Снова не понравился Лейпциг в позиционной атаке. Да, не было Симонса, но тем очевиднее без Хави отсутствие какого-либо прогресса в решении проблемы. Без которого Шешко и Опенда обречены быть отрезанными от команды.

За скромными 2:1 скрывается разгром по игре. Цифры по ожидаемым голам в этом смысле куда адекватнее передают суть, нежели результат на табло. 3.17-0.59. Разобранную как в игровом, так и в кадровом смысле оборону Дортмунда толком и не проверяли. А защита РБЛ в свою очередь допустила 6 больших шансов за 90 минут. Вот вам и "лучшая защита" лиги, у которой 5 пропущенных при 15 ожидаемых. Результаты врут, и на деле у Лейпцига не менее затяжной и беспросветный игровой кризис, чем у БД с их тренером-недоучкой.

Бундеслига. 9-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – РБ Лейпциг 2:1

Голы: Байер 30, Гирасси 65 – Шешко 27

Боруссия Д: Майер – Бенсебайни, Шлоттербек, Джан, Гросс – Нмеча – Брандт, Забитцер (Азхиль, 67) – Гиттенс (Мален, 79), Байер – Гирасси

РБ Лейпциг: Гулачи – Гертрюйда, Орбан, Клостерманн, Хенрикс (Битшиабу, 70) – Нуса (Уэдраого, 82), Вермерен, Айдара (Кампль, 64), Баумгартнер (Элмаз, 64) – Шешко (Поульсен, 70), Опенда