Байер Леверкузен нашел замену для Хаби Алонсо, если он покинет клуб летом

Руководство леверкузенского "Байера" ищет тренера, который сможет заменить на этом посту Хаби Алонсо.

Сообщается, что главный тренер "Штутгарта" Себастьян Хенесс является одним из главных кандидатов на должность менеджера в леверкузенском "Байере", если Хаби Алонсо решит покинуть клуб следующим летом, учитывая интерес от мадридского "Реала".

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Как известно, в контракте 42-летнего Себастьяна Хенесса с "Штутгартом" прописана сумма отступных в размере 7-8 млн евро, если немецкого специалиста захочет назначить клуб из АПЛ или Бундеслиги.

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Отметим, что под руководством Себастьяна Генесса "Штутгарт" в прошлом сезоне занял второе место в Бундеслиге и впервые с сезона 2009/10 "Die Roten" попали в групповой этап в Лиге чемпионов.